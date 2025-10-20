Comissão discute uso de pequenos reatores nucleares modulares no Brasil

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (21), às 16 horas, para discutir os desafios e as oportunidades para o uso de pequenos reatores nucleares modulares (SMRs) no Brasil. Esses reatores geram energia por fissão nuclear, como os modelos maiores, mas têm estrutura modular.

O debate foi solicitado pelo deputado Julio Lopes (PP-RJ) e será realizado em plenário a ser definido. Segundo o parlamentar, os órgãos responsáveis pela execução e pelo planejamento energético devem se manifestar sobre o tema no contexto da matriz energética nacional.

A tecnologia dos SMRs é considerada promissora para diversificar a matriz energética, ampliar a segurança no abastecimento e reduzir as emissões de carbono.