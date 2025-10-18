Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 32ª sessão, 29ª ordinária, realizada no dia 13 de outubro de 2025

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 32ª sessão, 29ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador Felipe Kronbauer.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Pedido de Informação nº 021/2025, do vereador Marcelo Jurandi: Que sejam enviadas ao Poder Legislativo informações sobre o número e as localizações de cada terreno que o Município tem em seu nome nas localidades do Reassentamento, Campo Santo, Galpões e Faxinal.

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 14 de outubro de 2025.

Anderson Monteiro Poleze - Diretor Geral

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.