Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Valor 1000 reconhece o Sicredi entre as 100 maiores instituições financeiras do país

Anuário é organizado pelo Jornal Valor Econômico

Por: Editoria Local Fonte: Sicredi
18/10/2025 às 10h54
Valor 1000 reconhece o Sicredi entre as 100 maiores instituições financeiras do país
Sicredi ficou em sétimo lugar na categoria 100 maiores bancos do país dentro do ranking Finanças do “Valor 1000” (Foto: Divulgação | Sicredi)

O Sicredi – instituição financeira cooperativa presente em todo o país e com mais de 9,5 milhões de associados, ficou em sétimo lugar na categoria 100 maiores bancos do país, dentro do ranking Finanças do “Valor 1000” – anuário organizado pelo Jornal Valor Econômico e principal do Brasil em economia e negócios. A instituição também está presente em outras sete categorias do guia, entre as quais se destacam: operações de crédito; depósitos totais e patrimônio líquido.

— Estamos extremamente felizes em sermos destaque mais uma vez na premiação. Iniciativas como essa reconhecem e incentivam um trabalho de excelência nas companhias e a contribuição para o desenvolvimento do país. Para o Sicredi, essa premiação significa a valorização da nossa solidez e reputação no mercado bem como o nosso comprometimento com o progresso das regiões onde atuamos — destaca o diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças, Alexandre Barbosa.

Realizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Serasa Experian, a 25ª edição do Valor 1000 analisou 27 setores não financeiros da economia brasileira, as 1000 maiores empresas do país, as 50 maiores por região e oferece um panorama completo do setor financeiro, que inclui a classificação dos 100 maiores.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Síntese Há 8 horas

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 32ª sessão, 29ª ordinária, realizada no dia 13 de outubro de 2025

 No domingo (19/10), a atuação de um sistema de alta pressão deve favorecer o retorno de tempo estável em todo o Rio Grande do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 21 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Acumulados de precipitação previstos variam entre 10 e 100mm na maior parte do RS

 Solenidade no Palácio Piratini oficializou o repasse de R$ 69 milhões aos municípios selecionados (Foto: Maurício Tonetto | SECOM-RS)
Assistência Social Há 3 dias

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa

Ao todo, 128 municípios gaúchos serão beneficiados

 ERCO em Frederico Westphalen reuniu cerca de 950 participantes de 55 municípios (Foto: Divulgação | TCE-RS)
ERCO Há 3 dias

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS

Evento foi realizado no auditório da URI, na terça-feira (14/10)
Jalmo Fornari Há 3 dias

“Em marcha ré para a missa”

O dia em que o jipe venceu, mas o pescoço perdeu.)

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
3.61 km/h Vento
79% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Geral Há 38 minutos

Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de acidente em PE
Esportes Há 57 minutos

Jéssica Ferreira conquista bronze no Mundial de triatlo paralímpico
Justiça Há 2 horas

STF forma maioria contra atuação de enfermeiros em aborto legal
Esportes Há 2 horas

Brasil fecha Mundial de halterofilismo com ouro nas equipes femininas
Geral Há 2 horas

Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 613,761,19 -0,27%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias