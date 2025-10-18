Valor 1000 reconhece o Sicredi entre as 100 maiores instituições financeiras do país

Sicredi ficou em sétimo lugar na categoria 100 maiores bancos do país dentro do ranking Finanças do “Valor 1000” (Foto: Divulgação | Sicredi)

O Sicredi – instituição financeira cooperativa presente em todo o país e com mais de 9,5 milhões de associados, ficou em sétimo lugar na categoria 100 maiores bancos do país, dentro do ranking Finanças do “Valor 1000” – anuário organizado pelo Jornal Valor Econômico e principal do Brasil em economia e negócios. A instituição também está presente em outras sete categorias do guia, entre as quais se destacam: operações de crédito; depósitos totais e patrimônio líquido.

— Estamos extremamente felizes em sermos destaque mais uma vez na premiação. Iniciativas como essa reconhecem e incentivam um trabalho de excelência nas companhias e a contribuição para o desenvolvimento do país. Para o Sicredi, essa premiação significa a valorização da nossa solidez e reputação no mercado bem como o nosso comprometimento com o progresso das regiões onde atuamos — destaca o diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças, Alexandre Barbosa.

Realizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Serasa Experian, a 25ª edição do Valor 1000 analisou 27 setores não financeiros da economia brasileira, as 1000 maiores empresas do país, as 50 maiores por região e oferece um panorama completo do setor financeiro, que inclui a classificação dos 100 maiores.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.