Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

No domingo (19/10), a atuação de um sistema de alta pressão deve favorecer o retorno de tempo estável em todo o Rio Grande do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão é de tempo instável em praticamente todo o Rio Grande do Sul em boa parte do final de semana. Há previsão de chuva fraca a moderada, pontualmente forte, principalmente nas regiões Oeste e Central, e de chuva fraca, localmente moderada, na porção Leste, retornando a estabilidade no domingo (19/10).

As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 42/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (18/10): o sistema deve atuar com maior intensidade sobre as porções Central e Norte do Estado, reduzindo sua influência nas demais áreas. Assim, a previsão de chuva deve ficar restrita a essas regiões.

- Domingo (19/10): a atuação de um sistema de alta pressão deve favorecer o retorno de tempo estável em todo o Rio Grande do Sul. Não há previsão de chuva significativa. A partir do próximo domingo, as temperaturas entrarão em declínio.

- Entre segunda (20/10) e quarta-feira (22/10): a atuação de um sistema de alta pressão deve favorecer a condição de tempo estável em todo o Rio Grande do Sul. Não há previsão de chuva significativa.

Os acumulados de precipitação previstos variam entre 10 e 100 milímetros (mm) na maior parte do Estado. Nas áreas mais ao Noroeste, os volumes poderão ultrapassar 100mm em pontos isolados, enquanto no extremo Sudeste os totais tendem a ser menores, não ultrapassando 50mm.

