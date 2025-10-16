Sábado, 18 de Outubro de 2025
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
12
°C
17
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Justiça
Clima
Auxílio
Repasse estadual
Crime
Noroeste do RS
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Geral
Justiça
Educação
Entretenimento
Publicidade
Edição 1501 - 17 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Por:
Jonas Martins
Fonte:
Jornal Província
16/10/2025 às 20h33
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 1 semana
Edição 1500 - 10 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 semanas
Edição 1499 - 03 de outubro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1498 - 26 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 4 semanas
Edição 1497 - 19 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1496 - 12 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín.
12°
Máx.
17°
17°
Sensação
1.23
km/h
Vento
98%
Umidade
74%
(0.61mm)
Chance chuva
05h55
Nascer do sol
18h44
Pôr do sol
Domingo
19°
8°
Segunda
21°
9°
Terça
22°
9°
Quarta
26°
11°
Quinta
26°
13°
Últimas notícias
Saúde
Há 26 minutos
"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral
Há 26 minutos
Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça
Há 26 minutos
Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça
Há 3 horas
Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima
Há 3 horas
Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
“Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40
-0,07%
Euro
R$ 6,30
-0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00
+0,00%
Bitcoin
R$ 612,635,39
-0,46%
Ibovespa
143,398,63 pts
0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2024
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados