Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão especial debate impactos da regulamentação sobre plataformas digitais de serviços

Colegiado analisa projeto sobre regulamentação dos trabalhadores por aplicativo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/10/2025 às 13h48
Comissão especial debate impactos da regulamentação sobre plataformas digitais de serviços
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a regulamentação do trabalho por aplicativo ( PLP 152/25 ) realiza, na terça-feira (21), audiência pública para discutir os impactos da regulamentação sobre as plataformas digitais de serviços que não atuam nos segmentos de transporte ou entrega de bens.

O debate está marcado para as 15 horas, no plenário 9, e atende a pedido do deputado Daniel Agrobom (PL-GO).

O parlamentar quer ouvir representantes de plataformas que intermediam serviços diversos, como diaristas, manutenção residencial, vistorias imobiliárias, hospedagem de animais, formação profissional e recrutamento de trabalhadores.

Daniel Agrobom explica que, embora essas atividades não estejam diretamente incluídas no texto atual do projeto, a regulamentação poderá afetar sua operação e as condições de trabalho de milhares de profissionais autônomos.

Ele acrescenta que a participação dessas empresas é essencial para que a comissão compreenda os possíveis impactos regulatórios da proposta sobre os modelos de negócio e tenha subsídios concretos para a construção de um texto legislativo equilibrado.

"Ainda que a redação atual não alcance diretamente essas plataformas, sua experiência com a intermediação digital de serviços em diferentes setores oferece elementos relevantes para evitar distorções futuras, preservar a inovação e a livre iniciativa, além de contribuir para a segurança jurídica e melhores condições de atuação de trabalhadores e usuários", afirma.

O projeto
 O projeto de Lei Complementar 152/25, de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), cria um novo marco legal para os serviços de transporte individual de passageiros e de entrega operados por plataformas digitais, como Uber, 99 e InDrive.

A proposta estabelece normas para o funcionamento dessas atividades no País, fixando direitos e deveres para empresas, usuários e trabalhadores.

A comissão foi instalada no dia 19 de agosto, é presidida pelo deputado Joaquim Passarinho (PL-PA) e tem como relator o deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 58 segundos

Comissão aprova piso salarial para profissionais técnicos da educação

Salário corresponderia a 75% do valor pago aos professores; projeto continua em análise na Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 16 minutos

Saúde bucal deve ser tratada como direito humano, defendem participantes de audiência na Câmara

Debatedores pedem mais recursos e valorização dos profissionais de odontologia no SUS

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 37 minutos

Comissão aprova projeto que fixa norma de fábrica como padrão de segurança para motorista profissional

Texto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que pune tentativa de maus-tratos a animais

A Câmara dos Deputados continua analisando a proposta

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão de Educação aprova projeto de qualificação para pescadores artesanais

Texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.57 km/h Vento
99% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Justiça Há 12 minutos

Barroso pede retomada do julgamento sobre descriminalização do aborto

Câmara Há 12 minutos

Saúde bucal deve ser tratada como direito humano, defendem participantes de audiência na Câmara
Saúde Há 12 minutos

Brasil e Índia firmam acordo para fortalecer produção de vacinas
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova projeto que fixa norma de fábrica como padrão de segurança para motorista profissional
Senado Federal Há 34 minutos

Comissão Mista de Orçamento vota LDO na terça-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,75%
Euro
R$ 6,31 -0,92%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 612,524,30 -1,10%
Ibovespa
143,184,20 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias