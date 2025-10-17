Comissão aprova projeto que facilita acesso de beneficiários do Bolsa Família a livros

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga o governo federal a criar um programa de acesso ao livro para beneficiários do Bolsa Família.

A proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise do Plenário.

O texto altera a Lei do Livro, incluindo a nova obrigação no rol de ações de difusão do livro a serem desenvolvidas pelo Poder Executivo.

Parecer favorável

Por recomendação da relatora, deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS), foi aprovada a versão da Comissão de Cultura para o Projeto de Lei 3895/20 , do ex-deputado Luis Miranda (DF), e outra iniciativa que tramita em conjunto.

“Ações de difusão do livro e a criação de programas que garantam o acesso a eles por populações de baixa renda são medidas com potencial de promover inclusão, ampliar oportunidades e fortalecer a cidadania”, destacou a relatora no parecer.