Governo Leite investe cerca de R$ 5,3 milhões na qualificação da rede hospitalar do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio daSecretaria da Saúde (SES), formalizou na quarta-feira (15/10) convênios com instituições hospitalares de nove munic...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/10/2025 às 18h39
Governo Leite investe cerca de R$ 5,3 milhões na qualificação da rede hospitalar do Rio Grande do Sul
Valores dos nove convênios somam R$ 5,3 milhões para investimentos na qualificação do atendimento hospitalar em todo o Estado -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio daSecretaria da Saúde (SES), formalizou na quarta-feira (15/10) convênios com instituições hospitalares de nove municípios por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. Os valores somados chegam a R$ 5,3 milhões em investimentos estaduais para qualificar o atendimento hospitalar em todo o RS. O ato foi formalizado pela SES em reunião virtual com a participação de representantes das instituições.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, agradeceu aos gestores, coordenadores e servidores envolvidos na elaboração dos projetos e frisou que o significado dos recursos investidos está no propósito de gerar saúde e salvar vidas. “A maior obra que um governo pode fazer é ofertar serviços e saúde de qualidade para as pessoas. Nós nos enchemos de alegria ao firmar esses convênios, pois estamos construindo um legado”, declarou.

Antes, o governo do Estado enfrentava dificuldades para manter os repasses em dia com os hospitais. Essa realidade mudou. No governo Leite, foram quitadas as dívidas com todas as instituições e foi pago mais de R$ 1 bilhão em atrasos. Hoje, com as contas em dia, inicia um novo ciclo de investimentos nas instituições hospitalares. Graças às reformas realizadas e ao apoio dos deputados da base do governo, o Rio Grande do Sul recuperou sua credibilidade e agora pode investir mais e melhor na saúde da população.


Novos convênios assinados

Em Ametista do Sul, o Hospital São Gabriel recebeu R$ 1.553.817 para a construção do setor de diagnóstico por imagem da instituição. Entre os serviços que irão compor o setor estão tomografia, ultrassonografia, mamografia e áreas de apoio, que permitirão maior rapidez no diagnóstico e, consequentemente, na definição do tratamento, elevando a qualidade do atendimento prestado à população.

Em Erechim, o repasse de R$ 774.722 será aplicado na aquisição e na instalação de uma torre de vídeo completa e do sistema de hipotermia terapêutica neonatal para unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Os equipamentos servirão para tratar bebês nas primeiras horas de vida, evitando e até mesmo revertendo eventuais sequelas resultantes de baixa oxigenação.

No município de Sananduva, o investimento de R$ 891.423 será destinado para a aquisição de equipamentos do centro cirúrgico do Hospital Beneficente São João. Está prevista a compra de sistema de videolaparoscopia, foco cirúrgico, carro de anestesia e mesa cirúrgica radiotransparente.

Em Santo Augusto, R$ 214.510 serão aplicados na aquisição de equipamentos médico-hospitalares para a Sociedade Hospitalar Bom Pastor. Serão adquiridos bisturi elétrico, incubadora neonatal (estacionária), aparelho de fototerapia, aspirador de secreções móvel, câmara de conservação imunobiológica, entre outros.

Para Santa Maria, foram repassados R$ 849.919, que serão aplicados na aquisição de torre de vídeo, garrote pneumático, eletrocardiógrafo, placa RX móvel, carro de transporte de medicação, monitor multiparamétrico, mesa cirúrgica e cadeiras de roda.

A Associação Hospitalar Bom Pastor, de Ijuí, recebeu R$ 610 mil para aquisição e instalação de equipamento facoemulsificador, destinado às cirurgias de catarata pela técnica de facoemulsificação ultrassônica.

A Sociedade Beneficente Hospitalar Candelária recebeu R$ 264.220 para aquisição de equipamentos e mobiliários para a unidade de saúde mental, com o objetivo de viabilizar ambiente funcional, seguro e acolhedor aos pacientes e profissionais, permitindo a implementação de atividades terapêuticas e administrativas com eficiência.

Em Três Coroas, o repasse de R$ 100 mil para a Fundação Hospitalar Doutor Oswaldo Diesel vai possibilitar a aquisição de sete camas hospitalares elétricas articuladas e uma lavadora de endoscópios, melhorando a qualidade assistencial, adequando os níveis de segurança e reduzindo as taxas de infecção hospitalar.

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Rosário do Sul, recebeu um investimento de R$ 100 mil para aquisição de uma mesa cirúrgica com kit ortopédico e um eletrocardiógrafo. A instituição é referência regional em cirurgia torácica, urologia e oftalmologia.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

