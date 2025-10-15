Quinta, 16 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Preço do café da manhã pode variar até 540% em padarias de São Paulo

Pesquisa foi feita pelo Procon em estabelecimentos de 11 cidades

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/10/2025 às 17h40
Preço do café da manhã pode variar até 540% em padarias de São Paulo
© 14.10.2019/Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma pesquisa realizada pelo Procon-SP em padarias da capital paulista e de mais dez cidades do estado de São Paulo apontou que o preço do café da manhã pode pesar muito no bolso do consumidor , dependendo do estabelecimento que for escolhido .

O pão brioche , por exemplo, pode custar até cinco vezes mais se for comprado em duas padarias diferentes na cidade de São José dos Campos: em uma delas, o produto era vendido por R$ 16 , enquanto o valor mais baixo encontrado na cidade foi de R$ 2,50 . Isso significa uma variação de 540% no preço do produto, dependendo do local onde o item foi comprado.

O café coado , por sua vez, teve uma variação de 151% , sendo encontrado em Presidente Prudente por um preço médio de R$ 3,83 , enquanto na capital o mesmo item tem um custo médio de R$ 9,61 . Já o pão de queijo teve variação de 118% , com os maiores preços médios encontrados na capital paulista (R$ 9,44) e os mais baixos em Presidente Prudente (R$ 4,33).

O quilo do pão preferido do brasileiro, o francês, também apresentou variação de preços – inclusive na mesma cidade . Na zona leste da capital paulista, por exemplo, ele pode ser comprado, em média, por R$ 23,29, enquanto na zona oeste o valor sobe para R$ 24,35.

Já o combo pão com manteiga na chapa acompanhado por café coado foi o que mais oscilou entre os itens combinados: 27% de diferença entre os bairros de São Paulo.

Em Bauru, o combo pão de queijo com café coado foi o campeão de variação entre os itens combinados, com diferença superior a 200%, custando R$ 14 em uma das padarias analisadas e R$ 4,60 em outra.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de setembro. Só na capital paulista, foram visitadas 50 padarias, em todas regiões da cidade . O levantamento também foi realizado nas cidades de Presidente Prudente, Araçatuba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba, Santos, São Vicente e Campinas.

Segundo o Procon, o consumidor deve ficar sempre atento ao preço, à validade, ao peso e aos ingredientes dos produtos que são fabricados na própria padaria. Os preços, por exemplo, devem estar afixados de forma clara. Caso exista diferença entre o valor exposto na gôndola e o do caixa, vale o menor preço. O Procon alerta também que o pão francês deve ser vendido em peso e que os estabelecimentos não devem impor um valor mínimo para compras com cartão .

Caso o consumidor tenha problemas com preços ou atendimento, pode registrar uma reclamação por meio do site www.procon.sp.gov.br . Outras irregularidades devem ser denunciadas à Vigilância Sanitária do município.

Dia do Pão

Amanhã (16) é celebrado o Dia Mundial do Pão . Segundo o Sampapão, entidade que representa o setor de panificação e confeitaria de São Paulo, em todo o mundo, o Brasil é o país que tem mais padarias, com mais de 70 mil unidades, sendo que quase metade delas (32 mil) está localizada na Região Sudeste.

De acordo com a Euromonitor, que fez um levantamento encomendado pelo Sampapão, a cada ano cerca de 2,4 bilhões de compras são feitas em padarias no Brasil. No ano passado, o setor movimentou R$ 178,1 bilhões, com 7,6 milhões de toneladas produzidas , informou o Euromonitor.

A expectativa é que, nos próximos três anos, o mercado total de produtos de panificação no Brasil (e que inclui pães, doces, misturas para sobremesas, produtos assados congelados e bolos) alcance R$ 210 bilhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

INSS suspende programa de redução de fila por falta de verba

Mais de 2,6 milhões de brasileiros aguardam liberação de benefício

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Em carta ao FMI, Haddad pede taxação de super-ricos e transição verde

Documento critica protecionismo e cobra reforma do fundo

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Correios negociam empréstimo de R$ 20 bilhões para equilibrar contas

Reestruturação prevê PDV, corte de despesas e lançamento de produtos

© Lula Marques/ Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Haddad defende retomada parcial de MP alternativa à do IOF

Ministro reuniu-se com Alcolumbre para recompor Orçamento de 2026

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 9 horas

Eletrobras vende participação na Eletronuclear para o Grupo J&F

Governo seguirá como controlador das usinas nucleares de Angra

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Terça
° °
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,252,51 +0,64%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias