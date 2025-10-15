Udesc Cefid lidera diretriz de fisioterapia cardiovascular que é pioneira no Brasil e destaque no exterior

Foto: Divulgação

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), ganhou destaque no Brasil e no exterior por meio de ação que conta com a liderança do professor Marlus Karsten , atual chefe do Departamento de Fisioterapia e integrante do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT) .

Trata-se da Diretriz de Prática Clínica em Fisioterapia Cardiovascular da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapia em Terapia Intensiva (Assobrafir) , que foi publicada no fim de agosto. Esse documento é o primeiro do gênero na história da Fisioterapia no Brasil e agora teve divulgação no novo boletim mensal do Conselho Internacional de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular (ICCPR, na sigla em inglês), além de ter sido amplamente divulgado nas redes sociais e em eventos científicos. Confira a diretriz .

“A diretriz consolida ciência, prática clínica e inovação em benefício dos pacientes, além de fortalecer e destacar a fisioterapia cardiovascular no Brasil, pois oferece recomendações fundamentadas em evidências científicas e contribui para a excelência da prática clínica”, ressalta o professor Marlus, que foi um dos coordenadores da ação e lidera, na Udesc Cefid, o Grupo de Pesquisa em Saúde Cardiovascular e Exercício (GepCardio) e o grupo de pesquisa Fisioterapia Cardiopulmonar.

A primeira diretriz da Assobrafir também teve a coordenação dos professores Gerson Cipriano Júnior, da Universidade de Brasília (UnB), Fernanda Lanza, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Giulliano Gardenghi, da Faculdade Ceafi, além da colaboração de vários docentes, pesquisadores e fisioterapeutas envolvidos na prática clínica, reunindo os participantes para quatro perguntas Pico, acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho, na tradução).

Uma dessas perguntas foi respondida pelo grupo que é coordenado pelo professor Darlan Laurício Matte, da Udesc Cefid, e contou com a participação da estagiária de pós-doutorado Priscila Sales de Campos, do PPGFT; do doutorando Vicente Paulo Ponte Souza Filho, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH) ; e da egressa do PPGFT Ariany Marques Vieira.

Intervenções baseadas em exercícios

A Diretriz de Prática Clínica em Fisioterapia Cardiovascular da Assobrafir apresenta intervenções baseadas em exercícios para programas ambulatoriais de reabilitação de pessoas com insuficiência cardíaca.

O documento sugere que o treinamento intervalado de alta intensidade (high-intensity interval training – Hiit) e o contínuo de intensidade moderada (moderate-intensity continuous training – Mict) são opções viáveis para a reabilitação de pacientes com insuficiência cardíaca.

Já o treinamento de resistência de intensidade moderada (moderate-intensity resistance training – Mirt) pode ser mais efetivo do que a versão de baixa intensidade para pacientes com fração de ejeção preservada, uma classificação da insuficiência cardíaca.

Além disso, o treinamento muscular inspiratório de alta intensidade (high-intensity inspiratory muscle training – Hi-IMT) melhora a força e a resistência dos músculos inspiratórios, enquanto a estimulação elétrica neuromuscular (neuromuscular electrical stimulation – NMES) é benéfica quando comparada ao tratamento usual ou ao placebo. A adição de NMES ao treinamento aeróbico, porém, não oferece benefícios adicionais.

“Essas recomendações, desenvolvidas com metodologia rigorosa, oferecem orientação para otimizar intervenções de exercícios na reabilitação cardiovascular para pacientes com insuficiência cardíaca”, ressalta o professor Marlus Karsten.

