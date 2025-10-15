Quinta, 16 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

“Em marcha ré para a missa”

O dia em que o jipe venceu, mas o pescoço perdeu.)

Por: Jalmo Fornari
15/10/2025 às 15h06
“Em marcha ré para a missa”

O pai do Amauri morava entre o quilômetro oito e o doze, naqueles distantes anos de 1950. Responsável por uma tropa de filhos, era um homem católico, trabalhador e, acima de tudo, econômico. Graças a essa economia rigorosa, conseguiu realizar um sonho: comprar o primeiro veículo da família — algo raro na região, naqueles tempos.

Era um jipe Land Rover 1949, que por anos servira ao padre da paróquia do povoado.

Feito o negócio, o pai do Amauri recebeu algumas lições básicas — bem básicas mesmo — sobre como conduzir o veículo. Orgulhoso e garboso, retornou para sua propriedade no interior.

Naquela época, as estradas ainda eram estreitas, feitas para cavalos e carroças. Os automóveis recém começavam a chegar à região.

Ao se aproximar do portão da casa, lá estavam a mulher, a filhada, as crianças e alguns vizinhos, todos em clima de festa, aguardando a chegada triunfal do novo proprietário motorizado. Quando o jipe cruzou o portão, foi recebido com salvas de palmas e gritos de admiração. Mas o homem não parou. Seguiu direto até a sombra de uma enorme figueira, onde estacionou.

Atrás vinham os filhos, os cachorros (assustados com a novidade) e os vizinhos curiosos. O homem desceu do carro, deu uma volta em torno dele, com o peito estufado, e anunciou:

— Acalmem-se, acalmem-se! Domingo vamos levantar cedo e vamos de jipe pra missa, lá em Portela!

A expectativa tomou conta da casa até o domingo.

Na hora marcada, o pai do Amauri sentou-se ao volante. A esposa e a criançada se ajeitaram como puderam nos bancos e nas laterais. Tudo pronto, deu a partida. Só que, como as instruções que recebera eram bastante rudimentares, ele engatou sem querer a marcha ré.

O jipe começou a andar... para trás.

Como ele não sabia como fazer a manobra de inversão, e não queria “inventar moda”, resolveu seguir assim mesmo:
foi até Portela em marcha ré.

E assim chegou à cidade — de costas, mas inteiro.

Depois da missa, o padre Albino — antigo dono do jipe — se aproximou curioso:

— E aí, como é que tá te ajeitando com o carro novo?

O pai do Amauri pensou um pouco e respondeu:

— Prá ser sincero, padre… pra ir embora foi um colosso! Tirando os buracos da estrada, foi uma beleza.
Mas pra vir... foi um sufoco. Me deu um torcicolo danado!

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jalmo Fornari Há 3 semanas

Nos tempos dos bailes de comunidade

Sacanagens noturnas e desastres aromáticos nos bailes do interior
Jalmo Fornari Há 4 semanas

Embriagado de Tabú

A verdadeira história do perfume e do torpedo
JALMO FORNARI Há 1 mês

Lavou bem lavadinho...

Brincadeiras com os focas da redação
JALMO FORNARI Há 1 mês

Uma história de amor

A Novena da Imagem e o Amor que Durou 60 Anos
Jalmo Fornari Há 2 meses

Menos Téte!

Um expressão que caiu no gosto da comunidade

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari é diretor-proprietário do Sistema Província de Comunicação. Jornalista já atuou nos principais veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, como as rádios Gaúcha e Guaíba. Também é advogado com pós graduação em direito previdenciário. Como político foi vereador em Tenente Portela por diversos mandatos, tendo ocupado por diversos momentos o cargo de prefeito. Nesta coluna você acompanha crônicas, textos e memórias.
Ver notícias
Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Terça
° °
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,252,51 +0,64%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias