Quarta, 15 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Intoxicação por metanol: Brasil tem 36 casos confirmados e sete mortes

Ao todo, outros 156 estão em investigação; novos dados divulgados hoje

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/10/2025 às 13h59

O Brasil contabiliza 36 casos confirmados de intoxicação por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas – quatro a mais do que o registrado na última segunda-feira (13).

O número de mortes confirmadas por intoxicação por metanol também subiu, passando de cinco para sete, sendo cinco notificadas no estado de São Paulo e duas em Pernambuco.

Ao todo, outros 156 casos estão em investigação e pelo menos 362 são considerados suspeitos até então eles foram descartados. Há ainda 11 mortes em análise..

>>Metanol: Entenda como é feita a análise de bebidas adulteradas

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (15) pelo diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Edenilo Baltazar Barreira Filho, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado.

“Pela curva epidêmica, percebemos uma desaceleração no número de notificações, mas isso não nos faz baixar a guarda, não nos faz dizer que a situação está sob controle”, disse, durante o debate.

“Pelo contrário, estamos cada vez mais alertas, cada vez mais atentos a isso e estamos monitorando isso dentro da Sala Nacional de Situação”, completou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© MS/Divulgação
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil

Acordo prevê transferência de tecnologia e reduzirá custos para o SUS

 Valores dos nove convênios somam R$ 5,3 milhões para investimentos na qualificação do atendimento hospitalar em todo o Estado -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 5 horas

Governo Leite investe cerca de R$ 5,3 milhões na qualificação da rede hospitalar do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio daSecretaria da Saúde (SES), formalizou na quarta-feira (15/10) convênios com instituições hospitalares de nove munic...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 6 horas

Udesc Cefid lidera diretriz de fisioterapia cardiovascular que é pioneira no Brasil e destaque no exterior

Foto: DivulgaçãoO Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), ganhou destaque no Brasi...

 © Governo de SP/Divulgação
Saúde Há 12 horas

SP: mais de 55 pessoas já foram presas por venda de bebida adulterada

Só nesta terça (14), seis pessoas foram detidas

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Há 1 dia

Brasil registra 34 casos de sarampo; Ministério da Saúde emite alerta

Autoridades chamam a atenção para importância da vacinação

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,498,33 +0,52%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias