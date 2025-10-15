Quarta, 15 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IA foi destaque nas discussões do CONARH 2025

O CONARH 2025 destacou como a inteligência artificial está redefinindo o papel do RH, exigindo novas competências e reforçando a importância das co...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/10/2025 às 12h18
IA foi destaque nas discussões do CONARH 2025
(Reprodução/Alice)

A inteligência artificial (IA) foi tema central no CONARH 2025, evento latino-americano para profissionais de RH, Departamento Pessoal e Gestão de Pessoas. Segundo debates promovidos nos painéis, a IA chega para redefinir o futuro do trabalho, os papéis das lideranças e as competências exigidas dos profissionais.

Segundo Sankar Venkatraman, evangelista global do LinkedIn, empresas devem estruturar conselhos de IA, definir políticas claras e focar em projetos práticos, enquanto os RHs precisam "liderar a mudança na redefinição do que é ‘trabalho’". E, para indivíduos, destacam-se quatro habilidades importantes: cognitivas, autoliderança, interpessoais e fluência digital.

A saúde mental e as relações sociais também foram levantadas como dimensões críticas na nova era do trabalho durante o evento. Sarita Vollnhofer, CHRO da Alice, destacou que "quando pensamos no futuro do trabalho, não podemos perder de vista a saúde integral das pessoas. Relações de confiança, momentos de escuta ativa e a criação de espaços genuínos de troca são fundamentais para que os times se mantenham conectados e engajados, mesmo em ambientes digitais ou híbridos".

Outra característica ressaltada nos painéis é a valorização da curiosidade. Espaços que estimulem o erro, perguntas e inovação contínua foram citados como diferenciais para criação de uma cultura organizacional adaptativa.

Para RHs, o desafio agora é: não basta incorporar tecnologia, é preciso liderar mudanças culturais, promover fluência digital, abraçar vulnerabilidade e criar ambientes em que pessoas se sintam conectadas, mesmo em estruturas híbridas ou digitais.

A Alice tem participado desses debates e reflexões, mostrando como a transformação do mundo do trabalho também envolve novas formas de cuidado com colaboradores. A empresa atua no setor de plano de saúde empresarial, oferecendo uma abordagem de atenção integral à saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

INSS suspende programa de redução de fila por falta de verba

Mais de 2,6 milhões de brasileiros aguardam liberação de benefício

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Em carta ao FMI, Haddad pede taxação de super-ricos e transição verde

Documento critica protecionismo e cobra reforma do fundo

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Correios negociam empréstimo de R$ 20 bilhões para equilibrar contas

Reestruturação prevê PDV, corte de despesas e lançamento de produtos

© Lula Marques/ Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Haddad defende retomada parcial de MP alternativa à do IOF

Ministro reuniu-se com Alcolumbre para recompor Orçamento de 2026

 © 14.10.2019/Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Preço do café da manhã pode variar até 540% em padarias de São Paulo

Pesquisa foi feita pelo Procon em estabelecimentos de 11 cidades

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,498,33 +0,52%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias