10,91% do eleitorado do Corede Celeiro participou da Consulta Popular

Do universo de 111.922 eleitores aptos na Região Celeiro, 12.209 votaram na Consulta Popular 2025/2026 – o que representa 10,91% do total. Os números foram divulgados pelo Corede Celeiro. Dados por município podem ser conferidos na tabela abaixo.

A cédula de votação do Corede Celeiro, na atual edição, possuía três demandas. Os projetos denominados “Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto” e “Apoio às Agroindústrias” ficaram em 1º e 2º lugares e receberão R$ 1.337.142,86 (60%) e R$ 891.428,57 (40%), respectivamente. Os percentuais para as demandas elencadas tinham sido acertados na Assembleia Regional Ampliada ocorrida em Três Passos. O Governo do Estado destinou R$ 2.228.571,43 ao Corede Celeiro neste ano.

A usina de pré-moldados de concreto é um projeto regional, portanto, contemplará os 21 municípios. Já o montante financeiro que subsidiará ações de Apoio às Agroindústrias será distribuído entre 18 municípios, isto porque Crissiumal, Miraguaí e Três Passos não alcançaram o mínimo de 2% de participação da população.

A escolha das prioridades regionais foi realizada entre os dias 6 e 12 de outubro. A votação aconteceu pelo WhatsApp ou de forma online no portal oficial da Consulta Popular.

Conheça mais as demandas elencadas:

- Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto: é uma fábrica em larga escala, especializada na produção de elementos de concreto estruturais e não estruturais em moldes padronizados, fora do canteiro de obras. Os equipamentos fabricam vigas, colunas, lajes, painéis e outros componentes de forma eficiente e com qualidade controlada, para serem transportados e montados diretamente no local escolhido, agilizando a construção e garantindo durabilidade e segurança das estruturas.

- Apoio às agroindústrias: inclui auxílio para subsídios, maquinários agrícolas e demais itens, para que o produtor consiga aumentar sua produção, pois muitas vezes produz menos por não possuir local apropriado de armazenamento às suas necessidades.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.