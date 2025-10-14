Quarta, 15 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

10,91% do eleitorado do Corede Celeiro participou da Consulta Popular

Escolha das prioridades regionais foi realizada entre os dias 6 e 12 deste mês

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
14/10/2025 às 20h22 Atualizada em 14/10/2025 às 20h38
10,91% do eleitorado do Corede Celeiro participou da Consulta Popular
Do universo de 111.922 eleitores aptos na Região Celeiro, 12.209 votaram na Consulta Popular 2025/2026 (Arte: Divulgação | SECOM-RS)

Do universo de 111.922 eleitores aptos na Região Celeiro, 12.209 votaram na Consulta Popular 2025/2026 – o que representa 10,91% do total. Os números foram divulgados pelo Corede Celeiro. Dados por município podem ser conferidos na tabela abaixo.

A cédula de votação do Corede Celeiro, na atual edição, possuía três demandas. Os projetos denominados “Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto” e “Apoio às Agroindústrias” ficaram em 1º e 2º lugares e receberão R$ 1.337.142,86 (60%) e R$ 891.428,57 (40%), respectivamente. Os percentuais para as demandas elencadas tinham sido acertados na Assembleia Regional Ampliada ocorrida em Três Passos. O Governo do Estado destinou R$ 2.228.571,43 ao Corede Celeiro neste ano.

A usina de pré-moldados de concreto é um projeto regional, portanto, contemplará os 21 municípios. Já o montante financeiro que subsidiará ações de Apoio às Agroindústrias será distribuído entre 18 municípios, isto porque Crissiumal, Miraguaí e Três Passos não alcançaram o mínimo de 2% de participação da população.

A escolha das prioridades regionais foi realizada entre os dias 6 e 12 de outubro. A votação aconteceu pelo WhatsApp ou de forma online no portal oficial da Consulta Popular.

Conheça mais as demandas elencadas:

- Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto: é uma fábrica em larga escala, especializada na produção de elementos de concreto estruturais e não estruturais em moldes padronizados, fora do canteiro de obras. Os equipamentos fabricam vigas, colunas, lajes, painéis e outros componentes de forma eficiente e com qualidade controlada, para serem transportados e montados diretamente no local escolhido, agilizando a construção e garantindo durabilidade e segurança das estruturas.

- Apoio às agroindústrias: inclui auxílio para subsídios, maquinários agrícolas e demais itens, para que o produtor consiga aumentar sua produção, pois muitas vezes produz menos por não possuir local apropriado de armazenamento às suas necessidades.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Trabalhos incluíram colocação de cascalho, alargamento da pista e limpeza das laterais em determinados pontos (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)
Atalho conhecido Há 2 dias

Trecho vicinal que conecta a ERS-317 e a BR-468 recebeu melhorias

Via é utilizada por motoristas para abreviar o caminho

 Julgamento foi realizado na sexta-feira (10/10), no Foro da Comarca de Coronel Bicaco (Foto: Diones Roberto Becker)
Tribunal do Júri Há 2 dias

Indígena é condenado a 14 anos de reclusão por homicídio ocorrido na Terra do Guarita

Réu já estava recolhido ao sistema prisional

 Botão pode ser acionado pelo aplicativo da instituição financeira com a qual o usuário tenha relacionamento (Foto: Diones Roberto Becker)
MED Há 2 dias

Botão de contestação do Pix está disponível aos usuários

Finalidade é facilitar a devolução de valores para as vítimas de fraude, golpe e coerção

 Prognóstico indica chuvas variando de normal a ligeiramente abaixo da média na maioria das regiões do RS no último trimestre do ano (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 4 dias

RS tem 65% de probabilidade de ter La Niña nos próximos três meses

É o que aponta o Boletim Trimestral do COPAAERGS

 Governo do Estado prorrogou a votação na Consulta Popular até às 17h do próximo domingo (12/10) (Arte: Divulgação | SECOM-RS)
Balanço Há 4 dias

7,93% dos eleitores do Corede Celeiro votaram na Consulta Popular

Em números absolutos, são 8.885 votos do total de 111.992 aptos

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 29°
12° Sensação
1.92 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Vice-governador Há 4 horas

Gabriel Souza destaca potencial de inovação do Rio Grande do Sul na abertura da 34ª Mercopar
Câmara Há 7 horas

Projeto abre crédito suplementar para diversos órgãos do governo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,32%
Euro
R$ 6,34 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,220,18 -0,38%
Ibovespa
141,682,98 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias