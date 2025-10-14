Motta elogia aprovação de projeto que exige pagamento de piso a professor com contrato temporário

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a aprovação do projeto de lei que garante o piso salarial dos professores da educação básica aos contratados por tempo determinado. Ele afirmou não ser justo que professores com a mesma função não recebam o mesmo salário por causa de contratação diferente.

A proposta foi votada nesta terça-feira (14) no Plenário da Câmara e será enviada ao Senado.

"Fiz questão de escolher [para relatora do projeto] a deputada Carol Dartora (PT-PR) porque ela já foi professora temporária e representa muito bem milhares de professores do Brasil que terão seu direito reconhecido", disse Motta.

De autoria do deputado Rafael Brito (MDB-AL), o Projeto de Lei 672/25 também garante o piso para os que exerçam atividades de suporte pedagógico à docência, como direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais.

