Ministro de Minas e Energia será ouvido na Comissão de Relações Exteriores nesta quarta

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (15), audiência pública para ouvir o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre denúncias e temas ligados à política energética e à soberania nacional.
O debate será realizado às 9h30, no plenário 3, a pedido dos deputados Gustavo Gayer (GO) e Filipe Barros (PR), ambos do PL.
O ministro deve prestar esclarecimentos sobre:
- denúncias de uso do território brasileiro em esquema internacional de fraude nas exportações de petróleo da Venezuela;
- proposta de cooperação internacional em energia nuclear entre Brasil, Rússia e China;
- desaparecimento de cápsulas de urânio enriquecido da estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB); e
- gastos socioambientais da Itaipu Binacional após a quitação da dívida histórica e o uso de Nota Reversal para alterar cláusulas do Tratado de Itaipu.