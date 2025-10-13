Governo do Estado inaugura reforma da unidade de Estratégia Saúde da Família em Eldorado do Sul

“O que vemos aqui é resultado rápido do investimento, porque Eldorado tem pressa para se reorganizar", disse Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, nesta segunda-feira (13/10), a reforma da unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) Centro Novo, em Eldorado do Sul. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou do ato de entrega. Foram investidos R$ 200 mil na obra, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. A portaria que autorizou o repasse do recurso foi assinada em setembro de 2023.

Arita destacou que a presença constante do governo do Rio Grande do Sul no município se justifica pela sintonia que há com projetos que fazem bem para a saúde da população. “Eldorado do Sul está fazendo uma verdadeira transformação e projetando o futuro”, afirmou.

“O que vemos aqui é resultado rápido do investimento, porque Eldorado tem pressa para se reorganizar e para prestar serviços. E tem muita pressa para que a população seja atendida de forma digna, com ambientes que, de fato, possam acolher e permitir um trabalho de qualidade na atenção básica”, acrescentou a secretária.

O município foi contemplado para receber recursos que deveriam ser aplicados na reformade uma Unidade Básica de Saúde (UBS),que compõe a Rede Bem Cuidar RS (RBC RS). Porém, como a unidade de ESF apresentava piores condições físicas, uma decisão estratégica daSecretaria da Saúde (SES) permitiu que o repasse fosse utilizado para reformá-la, mesmo não pertencendo à RBC. Em 2024, a unidade foi alagada durante as enchentes que atingiram o Estado.

Foram investidos R$ 200 mil na obra, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Além disso, em maio de 2025, foram repassados ao município R$ 118,78 mil para reforma de três UBSs. Parte do valor foi aplicado na própria ESF Centro Novo e o restante dividido entre a UBS Sans Souci e a UBS Loteamento Popular. Ainda em maio, foram repassados mais R$ 181,16 mil para compra de equipamentos para unidades locais da RBC.

Entrega em tempo recorde

A prefeita de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, destacou a entrega em tempo recorde da unidade reconstruída. “Perdemos tudo na enchente de 2024, todos os nossos equipamentos e nossas estruturas. Tivemos que recomeçar do zero. Por isso, estamos muito felizes e agradecidos por entregar essa grande conquista para a comunidade”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário municipal da Saúde, Giovani Bombeiro, ressaltou o esforço de todos que trabalham na ESF e destacou: “Queria agradecer esses recursos que nos ajudaram imensamente. Eles vieram em uma hora que nós precisávamos muito. E hoje estamos aqui entregando essa tão esperada reforma da ESF.”

No mesmo ato, a SES realizou a entrega, em caráter de doação, de um veículo Chevrolet Spin para a Prefeitura de Eldorado do Sul.

Veículo doado à Prefeitura de Eldorado do Sul -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Rede Bem Cuidar RS

A RBC RS integra o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (Piaps) do governo do Estado, dentro do componente estratégico de qualificação da Atenção Primária à Saúde. Cada unidade recebe mensalmente R$ 8,5 mil para custeio das atividades.