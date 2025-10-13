Curso on-line capacita fiscais sanitários para combate ao mercado ilegal de bebidas alcoólicas

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), em parceria com o governo do Estado e entidades do setor de bebidas, promoverá um curso on-line gratuito para capacitar profissionais para o enfrentamento ao mercado ilegal de bebidas alcoólicas. Serão oferecidas cinco turmas e as inscrições já estão abertas.

A capacitação é voltada para fiscais das vigilâncias sanitárias e agentes de segurança pública, com vagas limitadas a 250 participantes em cada uma das cinco turmas disponíveis. A iniciativa ocorre em um momento de alerta nacional por causa dos registros de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Até o momento, foram confirmados 29 casos no país, incluindo um no Rio Grande do Sul, envolvendo um paciente que consumiu bebida alcoólica em São Paulo, Estado que já registra óbitos em decorrência da substância.

O curso tem como objetivo qualificar os participantes para identificar e combater a comercialização de produtos falsificados, adulterados ou em desacordo com a legislação vigente. Entre as entidades parceiras da Fecomércio-RS estão o Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas em Geral do Estado (Sicabege-RS), o Sindicato do Comércio Atacadista (Sindiatacadistas) e a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD).

Programação

As aulas serão realizadas de forma virtual, com carga horária de duas horas, e estão programadas para os seguintes dias e horários:

16 de outubro (quinta-feira), às 19h

Link para inscrição

20 de outubro (segunda-feira), às 14h

Link para inscrição

27 de outubro (segunda-feira), às 16h

Link para inscrição

3 de novembro (segunda-feira), às 14h

Link para inscrição

7 de novembro (sexta-feira), às 9h

Link para inscrição

Conforme a demanda, novas datas poderão ser disponibilizadas.

No formulário de inscrição, no item que pergunta a relação com o Sistema Fecomércio-RS, o interessado dever marcar a opção “Outra” e escrever “Governo do Estado do RS” (se servidor estadual) ou o nome da prefeitura (se servidor municipal).