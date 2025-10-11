7,93% dos eleitores do Corede Celeiro votaram na Consulta Popular

Governo do Estado prorrogou a votação na Consulta Popular até às 17h do próximo domingo (12/10) (Arte: Divulgação | SECOM-RS)

Dados computados até às 12h de sexta-feira (10/10) revelam que 7,93% dos eleitores aptos do Corede Celeiro votaram na Consulta Popular 2025/2026. Em números absolutos, são 8.885 votos do total de 111.992.

A divulgação das informações escancara alguns contrastes referentes à mobilização para participar do processo que definirá as prioridades regionais que constarão no orçamento estadual do próximo ano. Em termos percentuais, Vista Gaúcha lidera com 42,51%.

Esses números sofrerão alterações até o resultado derradeiro. Isso porque o Governo do Estado prorrogou a votação na Consulta Popular até às 17h do próximo domingo (12/10). O primeiro prazo terminaria no dia 10 de outubro. A escolha das prioridades regionais iniciou na última segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul.

A votação ocorre pelo WhatsApp (enviando uma mensagem com a palavra “voto” para o número 51 3210 3260 e seguindo as instruções automáticas da assistente virtual) ou de forma online no portal oficial da Consulta Popular. É necessário informar o número do título de eleitor ou conta GOV.

Nesta edição, a cédula de votação do Corede Celeiro possui três demandas: Divulgação Turística, Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto e Apoio às Agroindústrias. Cada eleitor da Região Celeiro pode escolher um projeto apenas.

O Governo do Estado destinou R$ 2.228.571,43 ao Corede Celeiro neste ano. O projeto mais votado no âmbito regional ficará com 60% do valor, enquanto o segundo colocado receberá 40%.

Conheça mais as demandas:

- Divulgação Turística: visa aumentar o fluxo de visitantes na Região Celeiro, através da Rota do Yucumã e demais atrativos, impulsionando a economia local com base nas belezas naturais que existem nos municípios congregados. A intenção é criar imagens in loco com profissionais da área, inserir placas turísticas nas rodovias e acentuar a divulgação em mídias digitais e não digitais.

- Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto: é uma fábrica em larga escala, especializada na produção de elementos de concreto estruturais e não estruturais em moldes padronizados, fora do canteiro de obras. Os equipamentos fabricam vigas, colunas, lajes, painéis e outros componentes de forma eficiente e com qualidade controlada, para serem transportados e montados diretamente no local escolhido, agilizando a construção e garantindo durabilidade e segurança das estruturas.

- Apoio às agroindústrias: inclui auxílio para subsídios, maquinários agrícolas e demais itens, para que o produtor consiga aumentar sua produção, pois muitas vezes produz menos por não possuir local apropriado de armazenamento às suas necessidades.

