Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Próxima semana deve ser de tempo estável na maior parte do Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 41/2025

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
10/10/2025 às 21h25
Próxima semana deve ser de tempo estável na maior parte do Estado
No sábado (11/10), o tempo deve permanecer estável em grande parte do RS e não há previsão de chuvas em nenhuma das regiões (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão é de tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul na próxima semana. As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 41/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (11/10): o tempo deve permanecer estável em grande parte do RS. Não há previsão de chuvas significativas em nenhuma das regiões.

- Domingo (12/10): a atuação de um sistema de baixa pressão próximo ao Estado deverá provocar instabilidade em todo o território gaúcho, com previsão de chuvas fracas a moderadas na metade mais ao Sul, podendo ser localmente fortes em alguns pontos, e chuvas mais elevadas nas porções Central e Norte.

- Segunda-feira (13/10): o sistema começará a se afastar, reduzindo sua influência sobre o Estado. Assim, na segunda, terça e quarta-feira, o tempo deve voltar a se manter estável, sem expectativa de chuva significativa na maioria das regiões.

Os acumulados de precipitação previstos variam entre 10 e 100 milímetros (mm). Nas áreas centrais e do Norte, os volumes podem superar os 100mm em pontos isolados, enquanto no extremo Sul os totais tendem a serem menores, não ultrapassando 50mm.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Síntese Há 27 minutos

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 31ª sessão, 28ª ordinária, realizada no dia 6 de outubro de 2025

 Conquista contempla o conjunto de iniciativas que integram a estratégia de sustentabilidade da instituição (Foto: Divulgação | Sicredi)
Premiação Há 32 minutos

Sicredi recebe reconhecimento por iniciativas de diversidade, equidade e inclusão

Também se destacaram programas de empoderamento e representatividade

 (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
Energia Social Há 1 dia

Lula sanciona gratuidade em conta de luz para famílias de baixa renda

Nova lei assegura conta de luz sem custo para milhões de brasileiros vulneráveis.

 (Foto: Reprodução)
Educação Técnica Há 1 dia

Tenente Portela poderá receber curso técnico em Enfermagem na Escola Cléia

Curso de Enfermagem prestes a ser aprovado em Tenente Portela

 (Foto: Cotricampo)
Evento agrícola Há 1 dia

Cotricampo realiza manhã de campo e abre período de colheita nacional do trigo

Programação inclui palestras com especialistas nacionais e internacionais.

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
20° Sensação
1.97 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Síntese Há 25 minutos

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS
Premiação Há 30 minutos

Sicredi recebe reconhecimento por iniciativas de diversidade, equidade e inclusão
Por unanimidade Há 32 minutos

Coronel Bicaco terá Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Clima Há 48 minutos

Próxima semana deve ser de tempo estável na maior parte do Estado
R$ 210 mil Há 1 hora

Texto aprovado pelos edis autoriza repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 -0,29%
Euro
R$ 6,39 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 656,074,96 +3,00%
Ibovespa
140,680,34 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias