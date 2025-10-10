Próxima semana deve ser de tempo estável na maior parte do Estado

No sábado (11/10), o tempo deve permanecer estável em grande parte do RS e não há previsão de chuvas em nenhuma das regiões (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão é de tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul na próxima semana. As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 41/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (11/10): o tempo deve permanecer estável em grande parte do RS. Não há previsão de chuvas significativas em nenhuma das regiões.

- Domingo (12/10): a atuação de um sistema de baixa pressão próximo ao Estado deverá provocar instabilidade em todo o território gaúcho, com previsão de chuvas fracas a moderadas na metade mais ao Sul, podendo ser localmente fortes em alguns pontos, e chuvas mais elevadas nas porções Central e Norte.

- Segunda-feira (13/10): o sistema começará a se afastar, reduzindo sua influência sobre o Estado. Assim, na segunda, terça e quarta-feira, o tempo deve voltar a se manter estável, sem expectativa de chuva significativa na maioria das regiões.

Os acumulados de precipitação previstos variam entre 10 e 100 milímetros (mm). Nas áreas centrais e do Norte, os volumes podem superar os 100mm em pontos isolados, enquanto no extremo Sul os totais tendem a serem menores, não ultrapassando 50mm.

