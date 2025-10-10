Secretaria da Educação realiza ações do Revisa Saeb para reforço em Matemática e Língua Portuguesa

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizará uma série de ações com o objetivo de reforçar a mobilização para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e fortalecer a preparação dos estudantes da Rede Estadual em Matemática e Língua Portuguesa. O “Revisa Saeb” contará com lives de apoio para as equipes escolares e estudantes da 3ª série do Ensino Médio, além da orientação para o uso dos caderno do Aprende Mais - Aprendizagem Contínua, com conteúdo específico voltado para as provas.

Na segunda-feira (13/10) e terça-feira (14/10), os aulões de revisão de Matemática e Língua Portuguesa, respectivamente, serão transmitidos ao vivo pelo canal TV Seduc RS, no YouTube. As atividades começam às 8h30. Nestes encontros, que devem ser acompanhados pelas equipes das escolas e estudantes da 3ª série do Ensino Médio, professores da equipe da subsecretária de Desenvolvimento da Educação da Seduc resolverão questões ao vivo, tirando dúvidas diretamente pelo chat e reforçando a preparação para as provas nas áreas de maior necessidade.



Somado a isso, na sexta-feira (10/10), a Seduc encaminhou para todas as escolas um guia orientador que indica onde encontrar nos Cadernos do Aprende Mais - Aprendizagem Contínua as aulas sobre as principais habilidades que devem ser reforçadas a partir dos resultados do simulado.



Na última quarta-feira (08/10), a Seduc transmitiu live com a participação da equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED)da Universidade Federal de Juiz de Fora, abordando os resultados dos estudantes no Simulado Saeb e como as escolas podem utilizá-los para reforço da aprendizagem onde foram identificadas as maiores fragilidades.

O simulado, realizado em setembro, envolveu mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual, que fizeram os testes para se familiarizar com o formato da prova do Saeb. Além disso, as turmas que tiveram no mínimo 80% de participação estão elegíveis para as premiações do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha .