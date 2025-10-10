Sexta, 10 de Outubro de 2025
EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia

Edgard Matsuki e Wellton Máximo concorrem com nomes de todo o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/10/2025 às 17h14
© Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Brasil , a Radioagência Nacional e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) avançaram para a segunda fase do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia 2025 . Edgard Matsuki (à esquerda) e Wellton Máximo concorrem com nomes de todo o país. A Agência Brasil disputa na categoria Agência de Notícias, enquanto a Radioagência Nacional concorre na categoria Sites ou Portais. Além disso, a produção Tira-Dúvidas do Imposto de Renda está entre as indicadas na categoria Áudio (Programa de Rádio/Podcast).

Nesta nova etapa, os eleitores podem escolher até cinco opções por categoria , indicando a posição desejada, do primeiro ao quinto lugar. A votação é aberta a jornalistas e profissionais de comunicação de agências, assessorias e empresas. Para votar, basta acessar este link .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Sobre +Admirados Jornalistas de Economia

O Prêmio +Admirados Jornalista de Economia 2025 é uma das principais premiações do jornalismo brasileiro, reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.

Outros reconhecimentos

Além do avanço para a segunda etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia 2025, a EBC também se destaca em outras premiações da mesma natureza. No Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras deste ano, duas profissionais saíram vencedoras : a apresentadora da TV Brasil Luciana Barreto e a gerente de Jornalismo Digital da EBC , Juliana Cézar Nunes.

No Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, Patrícia Serrão, Paula Laboissière e Tâmara Freire integram a lista Top 25 +Admirados Jornalistas do Ano , que nesta edição terá 26 profissionais, por causa de um empate. A Agência Brasil figura na lista de Agências de Notícias mais admiradas do país, e o podcast VideBula , da Radioagência Nacional , divide o Top 3 +Admirados na categoria Áudio.

A relevância da EBC no cenário jornalístico foi reforçada ainda com a presença de três profissionais entre os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros de 2025: Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva . A edição registrou quase 30 mil votos, consolidando o reconhecimento do trabalho das jornalistas da empresa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
