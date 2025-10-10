Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SUS Gaúcho visa otimizar a reabilitação física de pacientes e ampliar entregas de colete de escoliose

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 11,89 milhões até 2026 em ações voltadas para Atenção ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/10/2025 às 16h22
SUS Gaúcho visa otimizar a reabilitação física de pacientes e ampliar entregas de colete de escoliose
card2023-sus-gaucho.jpeg

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 11,89 milhões até 2026 em ações voltadas para Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e para Reabilitação Física no Rio Grande do Sul. Estão previstos R$ 2,39 milhões de investimentos para o último trimestre de 2025, com o objetivo de diminuir o tempo de espera por tratamentos preventivos de escoliose, além de aumentar a qualidade de vida de pacientes que aguardam por órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção - como cadeiras de rodas, andadores e outros dispositivos para pessoas com deficiência física.

O primeiro incentivo para Atenção à Pessoa com Deficiência, descrito na Portaria SES Nº 1032/2025 , institui o Programa Tratamento Conservador da Escoliose, com o objetivo de ampliar o fornecimentode coletes do tipo Milwaukeepara pacientes em acompanhamento nos serviços de saúde. Com valor mensal de R$ 420.100,00, o incentivo da Secretaria da Saúde (SES) permitirá a habilitação de serviços que realizam dispensação de coletes de escoliose para atendimento multiprofissional com ortopedista, neuropediatra, nutricionista, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, além da realização de radiografia panorâmica de coluna e dispensação de órtese do tipo colete.

O objetivo é permitir que seja ofertado tratamento preventivo da escoliose em casos em que é possível resolver a condição sem necessidade de cirurgia. A previsão é de que 25 novos usuários ingressem por mês até o final deste ano. Uma das instituições habilitadas para receber o recurso é a Associação Cristã de Deficientes Físicos (ACD) de Passo Fundo, onde o neto de Marizete Angelina Tonietto é assistido desde que teve o diagnóstico de escoliose idiopática. “Na primeira avaliação o médico já pediu o raio-x e explicou que pela idade (14 anos) o Everton deveria usar colete, para dar tempo de corrigir sem a cirurgia. Então ele foi chamado na ACD já para providenciar tudo e começar o tratamento de correção. Fomos muito bem atendidos e hoje meu neto está usando o colete e fazendo fisioterapia”, conta a avó, responsável pelo menino.

Complementação da Tabela SUS

Outro incentivo destinado para Atenção à Pessoa com Deficiência, especificamente para a reabilitação física, foi criado pela Portaria SES Nº 951/2025 que atualizou os repasses estaduais previstos para as instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPMEs). Ou seja, além dos valores já destinados pelo governo federal por meio da Tabela SUS, agora o governo do Estado vai investir mais de R$ 1,5 milhão para os 18 serviços de referência.

De acordo com a Política de Saúde da Pessoa com Deficiência da SES, cerca de 1.800 pessoas serão beneficiadas nos próximos três meses. Os serviços de referência do Estado estão distribuídos entre os municípios de Bagé, Tenente Portela, Cachoeirinha, Ijuí, Passo Fundo, Santa Maria, Osório, Alegrete, Novo Hamburgo, Gramado, Giruá, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Canoas, São Borja e Encantado.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 46 minutos

Metanol: estados e municípios recebem orientações para atendimentos

Documento atualiza critérios para confirmação de casos

 Serviço está instalado no Hospital Ivan Goulart e já realiza atendimentos desde julho, beneficiando mulheres de 24 municípios -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 2 horas

Governador inaugura em São Borja novo serviço especializado em saúde da mulher

O governador Eduardo Leite inaugurou oficialmente nesta sexta-feira (10/10), em São Borja, mais uma unidade do Serviço Especializado de Referência ...

 Foto: Divulgação
Medicina Há 2 horas

Frustração em Tenente Portela com suspensão de edital de Medicina

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no Diário Oficial da União, a Portaria nº 694, suspendendo por 120 dias a seleção de propostas de instituições privadas interessadas em abrir novos cursos de Medicina

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Governador autoriza recursos para novas obras de ampliação do Hospital São José de Maravilha

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram a autorização para celebração...

 Medicamento, considerado raro e de alto custo, atua bloqueando uma enzima do fígado -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Saúde Há 3 horas

Rio Grande do Sul recebe primeiro lote de antídoto para intoxicação por metanol

O Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira (10/10) o primeiro lote do antídoto fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol – ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
27° Sensação
1.83 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado entrega comenda a governadores de destaque na educação infantil
Educação Há 13 minutos

Estado promove semana de formação para aprofundar práticas de Educação Especial Inclusiva na Rede Estadual
Economia Há 13 minutos

CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
Economia Há 13 minutos

EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia
Tecnologia Há 27 minutos

Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd e Ron Jaworski são os destaques da décima primeira Cúpula Global da Aspire Academy 2025, em Filadélfia, EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +2,48%
Euro
R$ 6,40 +2,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 681,495,72 -3,88%
Ibovespa
140,859,06 pts -0.6%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias