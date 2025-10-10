Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bairro Cerâmica se consolida como polo corporativo

Estrutura urbana, transporte gratuito e imóveis de alto padrão atraem investimentos para uma das regiões mais valorizadas de São Caetano do Sul, no...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/10/2025 às 14h58
Bairro Cerâmica se consolida como polo corporativo
Melon3d

O bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, tem passado por uma transformação significativa nos últimos anos, consolidando-se como um dos principais polos corporativos e imobiliários da região do ABC Paulista. O que antes era um ambiente industrial hoje abriga empreendimentos modernos, infraestrutura urbana e atrativos que têm chamado a atenção de investidores e empresas.

Um indicador tem reforçado o potencial da cidade como ambiente propício para negócios e moradia. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que São Caetano do Sul possui o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, com 0,862 pontos. O índice, que varia de 0 a 1, sendo que 1 representa o máximo desenvolvimento possível, avalia saúde, educação e renda como dimensões fundamentais para medir a qualidade de vida da população.

De acordo com Luiz Carlos Marques, CEO do Hub&Line Corporate, empreendimento imobiliário que fica localizado na região, a evolução do bairro Cerâmica é um reflexo direto desse contexto.

"A região deixou de ser um polo industrial para se tornar um local privilegiado de São Caetano do Sul. Hoje, é um espaço moderno, dinâmico e extremamente valorizado, que reúne shopping, hospital de referência, hotel e projetos residenciais e comerciais de alto padrão", afirma.

Segundo o executivo, a estrutura urbana também é um dos principais fatores que têm impulsionado o crescimento da região. O bairro conta com serviços essenciais e equipamentos urbanos que podem favorecer tanto o cotidiano dos moradores quanto a operação de empresas.

"O programa Tarifa Zero, por exemplo, é um case de sucesso. Ele oferece transporte público gratuito a mais de 80 mil pessoas diariamente, o que contribui para reduzir o trânsito, melhorar a qualidade de vida e diminuir os custos operacionais para as empresas", exemplifica.

Para ele, a valorização imobiliária do bairro está diretamente ligada à combinação entre mobilidade, qualidade de vida e infraestrutura. "A conexão entre esses fatores tem atraído cada vez mais empreendimentos de alto padrão e empresas de diversos setores, transformando o Cerâmica em um dos endereços mais desejados do ABC", ressalta.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), o setor de imóveis de luxo representa, em média, 28% do Valor Geral de Vendas (VGV) nas 10 maiores cidades do país. Esse dado reforçar a relevância de regiões como o Cerâmica, que têm se destacado pela oferta de projetos sofisticados e funcionais.

Na região, os empreendimentos corporativos têm se diversificado. Há desde clínicas e consultórios até empresas de tecnologia e escritórios full service. No Cerâmica, o Hub&Line Corporate se tornou uma das referências desse novo perfil. O projeto oferece salas comerciais distribuídas em duas torres, espaços corporativos amplos e áreas de convivência que estimulam o networking entre profissionais e empresas.

"O empreendimento vem justamente para suprir essa procura, oferecendo lajes moduláveis, salas adaptáveis e áreas de convivência", explica Luiz Carlos Marques.

A localização e a proximidade de serviços essenciais também são pontos que agregam valor aos empreendimentos da região. A cidade, como um todo, tem se posicionado de forma competitiva no contexto metropolitano.

"São Caetano é um destaque no cenário paulista. A cidade une qualidade de vida, infraestrutura robusta e políticas públicas inovadoras, tornando-se um dos endereços mais estratégicos e valorizados do ABC e da Grande São Paulo", afirma o CEO.

De acordo com o executivo da Hub&Line Corporate, as projeçães para os próximos anos indicam que o bairro Cerâmica continuará em expansão. Luiz Carlos Marques aponta que a escassez de terrenos disponíveis e a crescente demanda por ambientes flexíveis e modernos devem impulsionar ainda mais o desenvolvimento local.

"Acreditamos que o Cerâmica vai se consolidar cada vez mais como polo corporativo de referência, com oportunidades consistentes de valorização e networking", conclui o executivo.

Para saber mais, basta acessar: instagram.com/hubelinecorporate/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 21 minutos

CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social

Recursos pretendem ampliar gastos em saúde, educação e segurança

 © Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 21 minutos

EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia

Edgard Matsuki e Wellton Máximo concorrem com nomes de todo o país
Economia Há 1 hora

CMN restringe linha especial de R$ 12 bilhões a produtores do RS

Agricultores de outros estados podem pegar crédito com recursos livres

 Unsplash
Economia Há 4 horas

Incorporadoras têm receita recorde no 2º tri, mas lucro cai

Relatório da Grant Thornton Brasil mostra que o setor segue aquecido com vendas em alta, margem bruta estável e endividamento controlado, apesar da...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Lula anuncia programa de habitação para classe média

Caixa deve financiar mais 80 mil novas moradias até 2026

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
27° Sensação
1.83 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado entrega comenda a governadores de destaque na educação infantil
Educação Há 13 minutos

Estado promove semana de formação para aprofundar práticas de Educação Especial Inclusiva na Rede Estadual
Economia Há 13 minutos

CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
Economia Há 13 minutos

EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia
Tecnologia Há 27 minutos

Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd e Ron Jaworski são os destaques da décima primeira Cúpula Global da Aspire Academy 2025, em Filadélfia, EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +2,48%
Euro
R$ 6,40 +2,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 681,495,72 -3,88%
Ibovespa
140,859,06 pts -0.6%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias