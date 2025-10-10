Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Incorporadoras têm receita recorde no 2º tri, mas lucro cai

Relatório da Grant Thornton Brasil mostra que o setor segue aquecido com vendas em alta, margem bruta estável e endividamento controlado, apesar da...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/10/2025 às 13h39
Incorporadoras têm receita recorde no 2º tri, mas lucro cai
Unsplash

O mercado imobiliário brasileiro manteve sua trajetória de crescimento no 2º trimestre de 2025, alcançando receita combinada recorde de R$ 13,2 bilhões entre as incorporadoras listadas no Novo Mercado da B3, segundo estudo da Grant Thornton Brasil. O desempenho reforça a resiliência do setor, que continua aquecido mesmo diante de fatores econômicos desafiadores. Contudo, as perdas de valor recuperável (impairment) impactaram diretamente a lucratividade, reduzindo o lucro líquido em 16,4% em relação ao mesmo período de 2024, para R$ 1,1 bilhão.

A margem de lucro líquido caiu para 8,6%, mas sem o efeito do impairment teria atingido 14,5%, com lucro de R$ 1,9 bilhão. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) também foi pressionado, fechando em 11,7%, mas poderia ter alcançado 13,1% não fosse a perda contábil. Já a margem bruta se manteve estável em 29,6%, com avanço de 2,7 pontos percentuais frente ao 2º Trimestre de 2024, mesmo com crescimento de 9,9% nos custos, que somaram R$ 8,9 bilhões. As despesas administrativas aumentaram 7,9% no período, e as comerciais cresceram 29,7%, acompanhando o maior volume de receitas.

Os lançamentos recuaram 6,8% no trimestre, mas as vendas avançaram 2,6% em comparação ao mesmo período de 2024, sustentando a tendência positiva do setor. A demanda segue especialmente forte em projetos de habitação acessível, impulsionados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os estoques somaram R$ 46,9 bilhões em junho de 2025, com alta de 3,9% no trimestre e de 5,7% no semestre. As contas a receber tiveram crescimento de 7,4% no trimestre e 12,1% no semestre, enquanto o saldo de empréstimos aumentou apenas 1,9% no período, mantendo a relação dívida/patrimônio em 74%, o que reflete equilíbrio financeiro e disciplina na gestão de capital.

De acordo com Maria Regina Abdo, sócia de Auditoria e líder de Real Estate da Grant Thornton Brasil, os resultados reforçam a capacidade de adaptação das incorporadoras: “As companhias avaliadas têm se antecipado aos desafios do mercado e adotado uma gestão mais estratégica e eficiente de suas despesas administrativas e comerciais, o que tem permitido preservar a rentabilidade em um ambiente de maiores pressões”.

Já Thiago Bragatto, sócio de Auditoria da Grant Thornton Brasil e coordenador do estudo, destaca que as perspectivas seguem favoráveis: “Apesar da influência de fatores externos, como a política monetária dos Estados Unidos e o cenário econômico doméstico, programas habitacionais e a crescente demanda por moradia acessível sustentam uma tendência positiva para os próximos trimestres. Isso reforça a relevância do setor como motor de desenvolvimento econômico e social no Brasil”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 1 hora

Lula anuncia programa de habitação para classe média

Caixa deve financiar mais 80 mil novas moradias até 2026
Economia Há 2 horas

Lula anuncia novo modelo de crédito imobiliário

Valor máximo do imóvel passou de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões
Economia Há 4 horas

Preços dos alimentos caem pelo 4º mês consecutivo, diz IBGE

Em setembro, alimentos e bebidas ficaram 0,26% mais baratos
Economia Há 5 horas

MetaTerra Inicia Negociações Formais para Integrar o Miracle Pay no Novo Projeto de Aeroporto Internacional da Romênia

O novo aeroporto internacional da Romênia, próximo a Bucareste, visa um lançamento amigável às criptomoedas, com o Miracle Pay posicionado como sis...

 Unsplash
Economia Há 17 horas

Terras degradadas impulsionam M&A no agro sustentável

Culturas regionais, biodiversidade e ativos ambientais transformam áreas improdutivas em alvo estratégico para fusões e aquisições

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
26° Sensação
1.89 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Saúde Há 3 minutos

Dor musculoesquelética, sobrepeso e sedentarismo têm relação
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova a conservação de equipamentos de uso coletivo como diretriz da política urbana
Câmara Há 18 minutos

Comissões de Saúde e do Esporte debatem agenda legislativa sobre obesidade
Câmara Há 18 minutos

Comissão especial debate regimes de exploração dos portos
Saúde Há 33 minutos

Clínica DT foca em contorno corporal e Mommy Makeover em SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +2,25%
Euro
R$ 6,39 +2,72%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 688,072,30 -2,73%
Ibovespa
140,263,80 pts -1.02%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias