MetaTerra Inicia Negociações Formais para Integrar o Miracle Pay no Novo Projeto de Aeroporto Internacional da Romênia

O novo aeroporto internacional da Romênia, próximo a Bucareste, visa um lançamento amigável às criptomoedas, com o Miracle Pay posicionado como sis...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/10/2025 às 09h18

BUCARESTE, Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MetaTerra Holdings, empresa-mãe estratégica do ecossistema Miracle, anunciou hoje que iniciou negociações formais com a Jetstream – o consórcio de investidores que está concorrendo para desenvolver e operar o novo aeroporto internacional da Romênia, próximo a Bucareste. As partes estão explorando um lançamento amigável às criptomoedas, com o Miracle Pay listado entre os sistemas de pagamento oficialmente suportados em comerciantes elegíveis (lojas duty-free, alimentos e bebidas, estacionamento, salas VIP e varejo selecionado), sujeito ao sucesso da proposta do consórcio, aos termos comerciais e às aprovações regulatórias.

Como parte de um processo conjunto de definição de escopo que começará em breve, espera-se que as partes iniciem a avaliação de integrações com terminais de pagamento (POS), liquidação em tempo real de cripto para moeda fiduciária, requisitos de AML-KYC (prevençãoàlavagem de dinheiro e verificação de identidade), e proteção ao consumidor. Um piloto em fases, seguido do lançamento oficial, estará sujeito a aprovações regulatórias e acordos comerciais finais.

Objetivo: Pagamentos em cripto voltados ao consumidor em ambientes de varejo

“Aeroportos são onde os padrões encontram a escala”, afirmou Douglas Anderson, Presidente da MetaTerra Holdings. “Estamos encorajados pelo diálogo construtivo com a Autoridade Aeroportuária e estamos comprometidos em oferecer uma experiência de pagamento compatível e familiar, aprimorada pelo uso de cripto sempre que isso agregar valor real.”

“O Miracle Pay foi desenvolvido para se integrar aos sistemas que os comerciantes já utilizam”, acrescentou Ünsal Koç – CEO da Miracle Pay. “Se aprovado, essa implementação mostrará como os pagamentos em cripto voltados ao consumidor, com liquidação instantânea em moeda fiduciária, podem funcionar em um dos ambientes de varejo mais exigentes.”

Sobre o Miracle Pay

Miracle Pay is a consumer-friendly crypto payment gateway that keeps checkout familiar tap, swipe, or online while enabling crypto-funded payments and instant crypto-fiat settlement for merchants, with lower fees and full compliance.(https://miraclepay.com)

Sobre a MetaTerra Holdings

A MetaTerra Holdings é a controladora estratégica do ecossistema Miracle — Chain, Pay, Wallet, DEX, Launchpad, Iterato e Minterra — unificando produtos, capital e conformidade sob uma única estratégia. (www.metaterra.com)

Foto deste comunicado disponível em:  https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4914b58c-673b-47e5-b234-8786c66d5afd/pt


Contato Cahit Dascioglu [email protected]

Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001132504)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
