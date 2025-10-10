Mudanças à Vista no Minha Casa Minha Vida

O programa Minha Casa Minha Vida passará por mudanças importantes nas faixas de renda e no limite de preço dos imóveis das faixas 1, 2 e 3. As alterações, já definidas, devem entrar em vigor ainda em 2025.

Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, a atualização busca ampliar o acesso ao financiamento habitacional em áreas onde os atuais parâmetros estão limitando a participação das famílias.

“São alguns arranjos populacionais em que nós identificamos que existe a necessidade do aumento”, afirmou o ministro durante coletiva de imprensa após sua participação no Fórum Brasileiro das Incorporadoras, promovido pela Abrainc, em São Paulo.

A nova faixa 4 do programa, voltada para famílias com renda de até R$ 12 mil, não será afetada pelas mudanças.

“Nas próximas semanas, nós vamos tratar para que isso entre em linha, que aconteça”, completou o ministro, sem detalhar os percentuais ou valores dos ajustes.







