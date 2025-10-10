Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado disponibiliza apoio técnico para reestruturação da Santa Casa de São Gabriel

Uma equipe da Secretaria da Saúde (SES), acompanhada da diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Lisiane Fagundes, realizou, na...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/10/2025 às 00h12
Governo do Estado disponibiliza apoio técnico para reestruturação da Santa Casa de São Gabriel
Equipe da SES visitou todos os setores do hospital e iniciou um levantamento das estruturas e das necessidades mais urgentes -Foto: Rodrigo Toledo França/Ascom SES

Uma equipe da Secretaria da Saúde (SES), acompanhada da diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Lisiane Fagundes, realizou, na tarde desta quinta-feira (9/10), uma visita técnica na Santa Casa de São Gabriel, fronteira oeste do Estado, e participou de uma reunião com representantes da instituição e autoridades municipais. O encontro marca o início do trabalho de apoio técnico oferecido pelo governo do Estado para reestruturar os serviços da unidade hospitalar, que desde a última segunda-feira (6/10) passou a ser administrada pelo município.

A Santa Casa de São Gabriel vinha passando por dificuldades, que se agravaram nos últimos 90 dias, gerando, inclusive, o risco de fechamento de serviços e redução de atendimentos. Após movimentação do Ministério Público, uma decisão judicial afastou toda a diretoria da instituição e concedeu ao município a gestão do hospital. Uma interventora foi contratada para fazer um diagnóstico da situação e propor ações para recuperar o hospital.

O prefeito Lucas Menezes destacou a importância de o Estado estar junto com o município nesse processo de reestruturação a Santa Casa. “Vamos precisar muito da Secretaria da Saúde para vencermos o desafio que temos diante de nós. Primeiramente, vamos fazer um diagnóstico mais preciso e correto e construir uma nova relação com os funcionários para revertermos um quadro que sabíamos ser muito difícil”, disse.

“É preciso fazer uma prestação de contas da instituição com as principais informações, para darmos transparência e termos uma noção do que, de fato, está ocorrendo”, acrescentou Menezes.

Equipe foi orientada a estabelecer prioridades para dar início à reestruturação dos serviços do hospital -Foto: Rodrigo Toledo França/Ascom SES
Equipe foi orientada a estabelecer prioridades para dar início à reestruturação dos serviços do hospital -Foto: Rodrigo Toledo França/Ascom SES

LisianeFagundes destacou que a visita técnica e a reunião dão prosseguimento a uma agenda iniciada há algumas semanas que levou ao acordo para mudar a gestão do hospital. Ela ressaltou ainda a coragem e a importância da ação do município ao assumir a instituição. “O Estado consegue ajudá-los muito mais com o apoio técnico do que se tivesse assumido o hospital. Ninguém conhece a realidade no detalhe como vocês que estão aqui. Vamos sempre estar junto com o município para construir possibilidades e encontrar as melhores alternativas. O Estado precisa da Santa Casa de São Gabriel forte e capaz de fazer entregas”, afirmou a diretora.

“Pelas distâncias e pela localização, a instituição é essencial não só para a população local, mas de toda a região. Estamos diante de um desafio, mas todos aqui estão buscando fazer melhor. O resultado vai ser positivo e vamos tirar os obstáculos do caminho”, acrescentou Lisiane.

Após apresentação da situação atual por representantes da Santa Casa, a equipe da SES visitou todos os setores do hospital e iniciou um levantamento das estruturas disponíveis e das necessidades mais urgentes. A equipe do hospital foi orientada a estabelecer quais são as áreas que devem ser priorizadas para dar início à reestruturação dos serviços e ao saneamento da instituição.

Além das técnicas doDepartamento de Gestão da Atenção Especializada, Caroline Bello e Rejane Cervieri, a coordenadora Haraceli Fontoura e a técnica Cátia Leal da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde também acompanharam a visita, que foi conduzida pela vice-prefeita Sandra Weber e pelo secretário municipal de Saúde, Ricardo Coirolo.

Decisão judicial repassou gestão ao município após crise agravada nos últimos 90 dias -Foto: Rodrigo Toledo França/Ascom SES
Decisão judicial repassou gestão ao município após crise agravada nos últimos 90 dias -Foto: Rodrigo Toledo França/Ascom SES

Texto: Rodrigo Toledo França/Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Saúde Há 5 horas

Governo do Estado lança ferramenta para informar população sobre intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira (9/10) uma página especial sobre metanol , com o objetivo de facilitar o acesso da população às infor...

 -
Saúde Há 8 horas

Com novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em Bento Gonçalves e Torres, sobe para seis o número de investigados no RS

Subiu para seis o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (9/10). Os casos mais recen...

 The Yuri Arcurs Collection de Freepik
Saúde Há 9 horas

Instituto Articulare adota protocolo integrativo para dores

Em média, 36,9% dos brasileiros com mais de 50 anos vivem com dores crônicas; o Dr. Carlos Eduardo Pratti explica como funciona o modelo de atendim...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol

É a primeira remessa desse antídoto a chegar ao país

 No ato de assinatura, secretária Arita (C) destacou conquista coletiva das famílias e das instituições -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 10 horas

Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe

O governo do Estado assinou, nesta quinta-feira (9/10), contrato com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Gramado para implanta...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
13° Sensação
1.72 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Justiça suspende prorrogação antecipada da concessão da Enel em SP
Justiça Há 2 horas

Justiça condena SP a multa de R$ 24,8 mi por não ofertar aborto legal
Meio ambiente Há 2 horas

Governo do Estado abre consulta pública para Carta do Bioma Pampa que será apresentada pelo Rio Grande do Sul na Cop30
Saúde Há 2 horas

Governo do Estado disponibiliza apoio técnico para reestruturação da Santa Casa de São Gabriel
Tecnologia Há 3 horas

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,05%
Euro
R$ 6,22 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 690,691,98 -0,21%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias