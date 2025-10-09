Quinta, 09 de Outubro de 2025
Governo do Estado lança ferramenta para informar população sobre intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira (9/10) uma página especial sobre metanol , com o objetivo de facilitar o acesso da população às infor...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/10/2025 às 20h37
-

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira (9/10) uma página especial sobre metanol , com o objetivo de facilitar o acesso da população às informações sobre possíveis casos de intoxicação no Estado. A ferramenta, disponível no site oficial da Secretaria da Saúde (SES), reunirá orientações, boletins atualizados, notas técnicas e outras informações relevantes sobre o tema.


O conteúdo será atualizado diariamente com dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), responsável pelo monitoramento dos casos suspeitos e confirmados. A criação do espaço on-line faz parte das ações de transparência e prevenção do governo do Estado, que, pela SES, acompanha de forma integrada, junto a outras instituições, os desdobramentos relacionados à possível circulação de bebidas adulteradas com metanol no Rio Grande do Sul. A orientação para a população é evitar o consumo de bebidas de procedência desconhecida.

"O novo espaço no site foi criado para consolidar as informações sobre o assunto, e é voltado à profissionais de saúde e população em geral. Nos próximos dias teremos ainda mais conteúdo disponível para que seja possível esclarecer possíveis dúvidas e para monitorar a evolução dos casos no Estado", explicou a diretora do CEVS, Tani Ranieri.

A definição de caso suspeito de intoxicação por metanol considera pacientes com histórico de ingestão de bebidas alcoólicas que apresentem, entre seis e 72 horas após o consumo, persistência ou piora de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas:

  • Sintomas compatíveis com embriaguez acompanhados de desconforto gástrico ou quadro de gastrite;
  • Manifestações visuais, como visão turva, borrada, escotomas (pontos cegos) ou redução da acuidade visual.
  • Esses sintomas podem evoluir para rebaixamento de consciência (perda da capacidade de interagir com o ambiente, variando de sonolência a entorpecimento), convulsões, coma, e alterações visuais persistentes, como cegueira, escotoma central (perda de visão que afeta o centro do campo visual) e atrofia óptica (dano ao nervo óptico).


O serviço de saúde deve realizar contato imediato com o Centro de Informação Toxicológica (CIT) pelo telefone 0800 721 3000 para verificar se o caso se enquadra como suspeito.


Texto: Ascom SES
Edição: Secom

