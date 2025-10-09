Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

“Não foi descuido, foi escolha”, diz Haddad sobre rejeição de MP

Em postagem nas redes, ministro lembrou protestos recentes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/10/2025 às 19h34
“Não foi descuido, foi escolha”, diz Haddad sobre rejeição de MP
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A retirada de pauta que levou à medida provisória alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) a caducar foi escolha deliberada do Congresso para prejudicar os mais pobres, disse nesta quinta-feira (9) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em postagem nas redes sociais, o ministro lembrou os protestos recentes contra o Congresso e deu a entender que o processo pode se repetir.

“Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres, para proteger os privilegiados. De blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado”, disse Haddad.

Como nos últimos dias, o ministro reiterou que a medida provisória, que pretendia elevar a tributação de alguns investimentos e acabar com a isenção de outros, pretendia atingir os mais ricos e as bets (empresas de apostas eletrônicas). Segundo Haddad, a arrecadação de R$ 17 bilhões para o próximo ano seria usada para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência social em 2026.

“A medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e betes, uma operação simples e justa. Proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada”, comentou.

Protestos

O ministro ressaltou que a medida provisória ajudaria a equilibrar as contas públicas no próximo ano e a bancar parcialmente a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Sem citar diretamente, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que pretendia blindar políticos, derrubada no Senado após protestos, Haddad ressaltou que a população pode ficar indignada novamente .

“Eles, mais uma vez, esqueceram que o povo brasileiro está cada vez mais atento, sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado, sabe quem defende o país, quem trai o interesse nacional para proteger familiares e amigos. E é por isso que, mais uma vez, o povo mostrará sua força e dará um basta. O resultado das urnas precisa ser respeitado. E ele foi claro. Incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda”, concluiu o ministro.

Alternativas

Nesta manhã, Haddad disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende discutir, na próxima semana, alternativas para recompor o caixa do governo federal em R$ 35 bilhões (R$ 17 bilhões em 2026 e R$ 18 bilhões em 2027). O ministro não descartou a possibilidade de que o governo utilize o pacote de corte de gastos aprovado no ano passado para cortar emendas parlamentares.

Haddad também informou, ao chegar ao ministério nesta quinta-feira, que a derrubada da medida provisória (MP) terá impacto mínimo em 2025. A versão original do texto, no entanto, previa que a MP resultaria em arrecadação de R$ 10,5 bilhões neste ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 1 hora

Censo mostra renda menor de indígenas e nas regiões Norte e Nordeste

Pesquisa mostra maior número de pretos e pardos com salários baixos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Censo 2022: mulheres têm mais estudo, mas ganham menos que homens

Apesar de serem 52% da população, elas são 43% da força de trabalho
Economia Há 4 horas

Nova fábrica de carros elétricos mostra confiança no Brasil, diz Lula

Montadora chinesa vai investir R$ 5,5 bilhões em Camaçari

 pexels
Economia Há 4 horas

Brasileiros podem ter caminho simplificado para financiar imóveis na Flórida

Segundo o agente imobiliário Luis Campos, especialista em atendimento a brasileiros interessados em imóveis de alto padrão nos EUA, o processo de f...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Censo 2022: nível de ocupação é menor que o registrado em 2010

Mais de 11% dos jovens de 14 a 17 anos já exerciam algum trabalho

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
2.77 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Saúde Pública Há 2 minutos

Vista Gaúcha garante R$ 100 mil para modernizar hospital
Tecnologia Há 7 minutos

Nachi amplia portfólio com robôs colaborativos
Fazenda Há 7 minutos

Leite anuncia programa para ampliar investimentos de municípios gaúchos
Economia Há 7 minutos

“Não foi descuido, foi escolha”, diz Haddad sobre rejeição de MP
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova valorização de mestres responsáveis por difundir tradição oral

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,80%
Euro
R$ 6,22 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 693,341,64 -1,38%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias