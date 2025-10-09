Com novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em Bento Gonçalves e Torres, sobe para seis o número de investigados no RS

Subiu para seis o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (9/10). Os casos mais recentes foram notificados em Bento Gonçalves (homem, 26 anos) e Torres (homem, 37 anos). O Rio Grande do Sul segue com um caso confirmado e quatro descartados.

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação (a cidade indica o local de notificação)

Homem, 37 anos, Torres

Homem, 26 anos, Bento Gonçalves

Homem, 28 anos, Porto Alegre

Homem, 64 anos, Viamão

Homem, 21 anos, Novo Hamburgo

Mulher, 20 anos, Passo Fundo

Descartados

Homem, 23 anos, Porto Alegre

Homem, 45 anos, Nova Santa Rita

Homem, 38 anos, Porto Alegre

Homem, 84 anos, Santa Maria