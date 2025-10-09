Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em Bento Gonçalves e Torres, sobe para seis o número de investigados no RS

Subiu para seis o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (9/10). Os casos mais recen...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/10/2025 às 18h24
Com novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em Bento Gonçalves e Torres, sobe para seis o número de investigados no RS
-

Subiu para seis o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (9/10). Os casos mais recentes foram notificados em Bento Gonçalves (homem, 26 anos) e Torres (homem, 37 anos). O Rio Grande do Sul segue com um caso confirmado e quatro descartados.

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação (a cidade indica o local de notificação)

  • Homem, 37 anos, Torres
  • Homem, 26 anos, Bento Gonçalves
  • Homem, 28 anos, Porto Alegre
  • Homem, 64 anos, Viamão
  • Homem, 21 anos, Novo Hamburgo
  • Mulher, 20 anos, Passo Fundo

Descartados

  • Homem, 23 anos, Porto Alegre
  • Homem, 45 anos, Nova Santa Rita
  • Homem, 38 anos, Porto Alegre
  • Homem, 84 anos, Santa Maria

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
The Yuri Arcurs Collection de Freepik
Saúde Há 2 horas

Instituto Articulare adota protocolo integrativo para dores

Em média, 36,9% dos brasileiros com mais de 50 anos vivem com dores crônicas; o Dr. Carlos Eduardo Pratti explica como funciona o modelo de atendim...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 4 horas

Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol

É a primeira remessa desse antídoto a chegar ao país

 No ato de assinatura, secretária Arita (C) destacou conquista coletiva das famílias e das instituições -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe

O governo do Estado assinou, nesta quinta-feira (9/10), contrato com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Gramado para implanta...

 -
Saúde Há 8 horas

Sobe para quatro o número casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul

Subiu para quatro o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (9/10). Os dois novos cas...

 -
Saúde Há 9 horas

Caso de Porto Alegre suspeito de intoxicação por metanol é descartado

A Secretaria Estadual da Saúde informou na manhã desta quarta-feira (9/10) que uma das suspeitas de intoxicação por metanol foi descartada após exa...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
2.77 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Nachi amplia portfólio com robôs colaborativos
Fazenda Há 5 minutos

Leite anuncia programa para ampliar investimentos de municípios gaúchos
Economia Há 5 minutos

“Não foi descuido, foi escolha”, diz Haddad sobre rejeição de MP
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova valorização de mestres responsáveis por difundir tradição oral
Senado Federal Há 5 minutos

MP do Brasil soberano pode ser votada na terça-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,80%
Euro
R$ 6,22 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 693,341,64 -1,38%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias