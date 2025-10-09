Quinta, 09 de Outubro de 2025
Brasileiros podem ter caminho simplificado para financiar imóveis na Flórida

Segundo o agente imobiliário Luis Campos, especialista em atendimento a brasileiros interessados em imóveis de alto padrão nos EUA, o processo de f...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 15h24
Brasileiros podem ter caminho simplificado para financiar imóveis na Flórida
pexels

Conforme levantamento da Florida Realtors, o preço médio das propriedades adquiridas por brasileiros no estado é de US$ 489.519 — o mais alto entre os cinco principais países compradores. No total, o investimento brasileiro em imóveis residenciais na Flórida somou US$ 1,451 bilhão.

Esse cenário pode indicar o apetite por dolarização patrimonial e impulsiona a busca por informações seguras sobre o processo de financiamento, especialmente para quem reside no Brasil.

Documentos básicos para comprar com segurança

Segundo o agente imobiliário Luis Campos, especialista em atendimento a brasileiros interessados em imóveis de alto padrão nos EUA, o processo de financiamento é mais acessível do que muitos imaginam — e requer três documentos fundamentais:

  1. Passaporte válido
  2. Comprovante de renda no Brasil
  3. Entrada de 30% do valor do imóvel

“Não é necessário ter green card, empresa nos EUA ou visto de trabalho. O sistema bancário americano está preparado para atender estrangeiros, desde que a documentação esteja em ordem e o planejamento seja bem estruturado”, explica Campos.

Oportunidades no mercado e cuidados essenciais

Com o dólar estabilizado e o mercado imobiliário americano ainda aquecido, o momento é considerado propício para quem deseja investir com foco em renda passiva, segunda residência ou diversificação patrimonial. No entanto, Luis Campos destaca que, além da documentação, é essencial contar com o suporte de um agente certificado, que entenda os trâmites legais e o perfil do investidor brasileiro.

“Cada caso exige uma estratégia diferente — seja para financiamento, pagamento à vista ou estruturação via pessoa jurídica. O importante é garantir segurança em cada etapa da compra”, finaliza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
