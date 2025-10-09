Summit Mulheres que Inovam acontece em outubro, em São Paulo

No dia 22 de outubro de 2025, São Paulo será palco do encontro de inovação e liderança feminina do Brasil: o Summit Mulheres que Inovam & Mulheres Positivas. O evento será realizado no Auditório Spark Nubank, reunindo 350 mulheres empreendedoras, líderes e profissionais que desejam impulsionar suas carreiras e negócios por meio da inovação, colaboração e criatividade.

A iniciativa é promovida pela Sociedade Brasileira de Inovação (SBI) e pelo ecossistema Mulheres Positivas, que juntos conectam milhares de mulheres em todo o país, ampliando oportunidades, fortalecendo redes de apoio e dando visibilidade a trajetórias inspiradoras.

O encontro contará com palestras, painéis e networking estratégico, envolvendo empreendedoras e profissionais de diversas áreas, incluindo tecnologia, financeiro, jurídico, saúde, sustentabilidade e inteligência artificial.

A programação inclui painéis e palestras sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial, comunicação, liderança e empreendedorismo, com destaque para temas de futurismo como “O Futuro da Liderança Feminina”, “Tecnologias Aumentadas e Humanos Expandidos” e “Tendências Tecnológicas”, reunindo especialistas que estão liderando o futuro dos negócios no Brasil e no mundo.

Além da programação, será realizada a primeira edição do Prêmio Mulheres Positivas que Inovam, com votação popular aberta para reconhecer mulheres que transformam suas comunidades e inspiram outras a acreditarem em seu potencial.

Segundo Helena Levorato, neurocientista e CEO da Sociedade Brasileira de Inovação, além de fundadora do programa Mulheres que Inovam: “Nosso objetivo é capacitar e inspirar mulheres a explorarem seu potencial criativo e transformador. O Summit é mais que um evento: é um movimento de protagonismo feminino, que abre caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres em todo o Brasil.”

Criado há um ano pela Sociedade Brasileira de Inovação, o programa Mulheres que Inovam já reúne milhares de participantes em todo o país. Com encontros semanais, mentorias, conteúdos exclusivos e uma comunidade digital ativa, a iniciativa promove capacitação contínua e conexões estratégicas, permitindo que mulheres de diferentes áreas transformem suas ideias em negócios de impacto.

O Summit Mulheres que Inovam & Mulheres Positivas é um marco para quem acredita que a inovação é uma estratégia essencial de crescimento, seja no empreendedorismo, no ambiente corporativo ou na vida pessoal.

Data: 22 de outubro de 2025

Local: Auditório Spark Nubank – São Paulo

Horário: das 8h00 às 16h

Mais informações https://www.sbinovacao.com.br/summit-mulheres

Brisa Albuquerque Comunicação

Assessoria de Imprensa

(11) 98126 6303