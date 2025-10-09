Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades

Além de ajudar economia local, programa vai apoiar pequenos produtores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/10/2025 às 13h23
Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
© Wilson Dias/Agência Brasil

Mais do que centros de abastecimento de alimentos, Brasil afora, os mercados municipais costumam ser lugares onde a população encontra produtos frescos com preços competitivos e que difundem a culinária tradicional local, nas bancas e restaurantes que funcionam nessas áreas de consumo. Do outro lado do balcão, os pequenos agricultores têm a oportunidade para vender diretamente ao consumidor o que produzem.

Para aumentar o número de mercados municipais em localidades com baixos índices de desenvolvimento, maior vulnerabilidade socioeconômica e déficit de infraestrutura, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) lançou, nessa quarta-feira (8), o programa Mercado do Povo que prevê a instalação de 136 unidades modulares em várias localidades do país.

A iniciativa tem o objetivo de apoiar agricultores familiares e pequenos produtores da região, dinamizar a economia da região, gerar emprego e renda, promover a segurança alimentar, além de ampliar o acesso da população a espaços adequados à comercialização de alimentos.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, comenta que a ação governamental de criar o Mercado do Povo complementa o apoio federal dado aos produtores locais de alimentos.

“Um ambiente limpo, seguro e saudável de negócios, onde a agricultura familiar pode vender o que produz e abastecer as comunidades brasileiras.”

Estrutura

Os 136 mercados municipais do Mercado do Povo, que serão construídos em diversas regiões do país, terão a estrutura modular.

As instalações serão do tipo pré-fabricada e contarão com lojas, lanchonetes, escritórios, sanitários e áreas de circulação.

Os valores destinados à construção dos mercados municipais variam conforme o porte do município: de R$ 5,2 milhões para cidades de até 20 mil habitantes, chegando a R$ 20,5 milhões para aquelas com população acima de 100 mil habitantes.

Adesão

Os municípios interessados poderão aderir ao programa por meio da Ata de Registro de Preços (ARP), dentro do Sistema de Registro de Preços (SRP) que está integrado ao Portal de Compras do governo federal.

Antes, a prefeitura deve encaminhar ofício à Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos (Aespar) , indicando o modelo de mercado municipal de interesse, conforme o número de habitantes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 1 minuto

Nova fábrica de carros elétricos mostra confiança no Brasil, diz Lula

Montadora chinesa vai investir R$ 5,5 bilhões em Camaçari

 pexels
Economia Há 30 minutos

Brasileiros podem ter caminho simplificado para financiar imóveis na Flórida

Segundo o agente imobiliário Luis Campos, especialista em atendimento a brasileiros interessados em imóveis de alto padrão nos EUA, o processo de f...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 30 minutos

Censo 2022: nível de ocupação é menor que o registrado em 2010

Mais de 11% dos jovens de 14 a 17 anos já exerciam algum trabalho
Economia Há 52 minutos

Summit Mulheres que Inovam acontece em outubro, em São Paulo

No dia 22 de outubro de 2025, São Paulo será palco do encontro de inovação e liderança feminina do Brasil: o Summit Mulheres que Inovam & Mulheres ...
Economia Há 2 horas

Caixa prevê financiar 80 mil moradias com novo programa imobiliário

Nova política deve ser anunciada nesta sexta-feira (10) pelo governo

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
3.6 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 segundos

Setor bancário acelera modernização tecnológica
Política Há 12 segundos

Câmara aprova urgências para votação de projetos com foco em educação
Economia Há 15 segundos

Nova fábrica de carros elétricos mostra confiança no Brasil, diz Lula
Senado Federal Há 18 segundos

Acordo UE–Mercosul é defendido em encontro com presidente do Senado italiano
Educação Há 21 segundos

Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,66%
Euro
R$ 6,21 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 686,300,69 -2,25%
Ibovespa
141,656,94 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias