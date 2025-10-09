Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula sanciona gratuidade em conta de luz para famílias de baixa renda

Nova lei assegura conta de luz sem custo para milhões de brasileiros vulneráveis.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rafael Piasecki/ Jornal Província
09/10/2025 às 11h44
Lula sanciona gratuidade em conta de luz para famílias de baixa renda
(Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (9) a Medida Provisória 1.300/25, transformando em lei definitiva o programa Luz do Povo, que garante conta de luz gratuita a famílias de baixa renda com consumo de até 80 kWh por mês. A medida beneficiará cerca de 4,5 milhões de famílias inscritas no CadÚnico, incluindo indígenas, quilombolas e beneficiários do BPC, totalizando 60 milhões de pessoas atendidas. Instituída em maio, a MP tramitou quatro meses no Congresso antes da sanção presidencial. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou o caráter social da iniciativa. A gratuidade já estava em vigor desde julho e passa agora a ter força de lei. A partir de janeiro de 2026, famílias que consumirem até 120 kWh terão desconto de 12%. A isenção será custeada pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Educação Técnica Há 5 horas

Tenente Portela poderá receber curso técnico em Enfermagem na Escola Cléia

Curso de Enfermagem prestes a ser aprovado em Tenente Portela

 (Foto: Cotricampo)
Evento agrícola Há 5 horas

Cotricampo realiza manhã de campo e abre período de colheita nacional do trigo

Programação inclui palestras com especialistas nacionais e internacionais.

 (Foto: Divulgação)
Caso suspeito Há 8 horas

Jovem de 20 anos é investigada por possível intoxicação por metanol em Passo Fundo

Secretaria Estadual de Saúde aguarda resultados de exames que devem confirmar ou descartar a contaminação até a manhã de sexta-feira

 Pontos de atendimento estão distribuídos em mais de 2,1 mil municípios, em todas as regiões do Brasil (Foto: Divulgação | Sicredi)
Expansão Há 5 dias

Sicredi alcança marco de três mil agências em todo o Brasil

Projeção é que, em 2025, sejam inaugurados 270 espaços físicos
Síntese Há 5 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 30ª sessão, 27ª ordinária, realizada no dia 22 de setembro de 2025

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
3.6 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 segundos

Setor bancário acelera modernização tecnológica
Política Há 12 segundos

Câmara aprova urgências para votação de projetos com foco em educação
Economia Há 15 segundos

Nova fábrica de carros elétricos mostra confiança no Brasil, diz Lula
Senado Federal Há 18 segundos

Acordo UE–Mercosul é defendido em encontro com presidente do Senado italiano
Educação Há 21 segundos

Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,66%
Euro
R$ 6,21 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 686,300,69 -2,25%
Ibovespa
141,656,94 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias