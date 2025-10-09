Quinta, 09 de Outubro de 2025
Tenente Portela poderá receber curso técnico em Enfermagem na Escola Cléia

Curso de Enfermagem prestes a ser aprovado em Tenente Portela

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt/ Jornal Província
09/10/2025 às 11h30
Tenente Portela poderá receber curso técnico em Enfermagem na Escola Cléia
(Foto: Reprodução)

Tenente Portela poderá ganhar, em breve, um curso técnico em Enfermagem na Escola Estadual Professora Cléia Salete Dalberto. Informações locais indicam que o MEC já realizou uma vistoria inicial e aprovou o curso em caráter preliminar. 
O curso terá uma parceria com o Hospital Santo Antônio para ofertar a formação na área de saúde. Nos próximos dias ocorrerá uma nova inspeção do MEC, etapa decisiva para confirmar a autorização e a instalação do curso no município. 
Com a aprovação, o curso será ministrado junto à estrutura da escola Cléia, A proposta atende demanda regional por profissionais de enfermagem qualificados. 
Com o curso autorizado, os estudantes da cidade e da região terão oportunidade de formação técnica sem precisar se deslocar. A implantação prevê também convênios com unidades de saúde para estágio prático.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
