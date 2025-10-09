Tenente Portela poderá receber curso técnico em Enfermagem na Escola Cléia

Tenente Portela poderá ganhar, em breve, um curso técnico em Enfermagem na Escola Estadual Professora Cléia Salete Dalberto. Informações locais indicam que o MEC já realizou uma vistoria inicial e aprovou o curso em caráter preliminar.

O curso terá uma parceria com o Hospital Santo Antônio para ofertar a formação na área de saúde. Nos próximos dias ocorrerá uma nova inspeção do MEC, etapa decisiva para confirmar a autorização e a instalação do curso no município.

Com a aprovação, o curso será ministrado junto à estrutura da escola Cléia, A proposta atende demanda regional por profissionais de enfermagem qualificados.

Com o curso autorizado, os estudantes da cidade e da região terão oportunidade de formação técnica sem precisar se deslocar. A implantação prevê também convênios com unidades de saúde para estágio prático.







