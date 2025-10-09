Cotricampo realiza manhã de campo e abre período de colheita nacional do trigo

Durante toda esta quinta-feira (9), a Cotricampo, em parceria com o Canal Rural, promoverá ações referentes à Triticultura. Começou há pouco, às 8h30, uma manhã de campo composta por palestras sobre Posicionamento de cultivares de Trigo e de soja, com o Engenheiro Agrônomo Tiago Horbe, Soluções em manejo de Azevém na cultura do trigo, com o Engenheiro Agrônomo Mario Bianchi, Trigo no sistema produtivo e benefícios para a soja, com o também Engenheiro Agrônomo Rodolfo Richter e o uso de Bioinsumos na agricultura.

Esta etapa do evento se estende até ao meio-dia, quando será servido o almoço. Às 14h30 a programação retorna com novos painéis. O primeiro abordará Qualidade, autossuficiência e soberania, por Jorge Lemainski, da Embrapa Trigo, e Letícia Mir e Guillermo Donaire, do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina.

O segundo painel será um panorama nacional e internacional de trigo com destaque para a nova temporada. Jonathan Pinheiro, da Stonex Consultoria, será o mediador. O último painel será sobre o eterno desafio do clima e o que vem por aí, com Arthur Muller, do Canal Rural.

Após o encerramento das palestras, às 16h, será realizada a dinâmica de campo na colheita do trigo para sinalizar oficialmente a abertura do período de colheita nacional. Este momento será marcado pela presença de autoridades internacionais e nacionais, como o vice-governador Gabriel Souza, nacionais e internacionais. Todo o evento será transmitido ao vivo pelo Canal Rural.