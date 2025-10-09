Caso de Porto Alegre suspeito de intoxicação por metanol é descartado

A Secretaria Estadual da Saúde informou na manhã desta quarta-feira (9/10) que uma das suspeitas de intoxicação por metanol foi descartada após exames laboratoriais. Trata-se do homem de 23 anos residente em Porto Alegre. Com isso, o Rio Grande do Sul segue com um caso confirmado, dois em investigação (em Novo Hamburgo e Passo Fundo) e quatro descartados.

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação

Homem, 21 anos, de Novo Hamburgo

Mulher, 20 anos, de Passo Fundo

Descartados

Homem, 23 anos, de Porto Alegre

Homem, 45 anos, de Nova Santa Rita

Homem, 38 anos, de Porto Alegre

Homem, 84 anos, de Santa Maria