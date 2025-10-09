Quinta, 09 de Outubro de 2025
Caso de Porto Alegre suspeito de intoxicação por metanol é descartado

A Secretaria Estadual da Saúde informou na manhã desta quarta-feira (9/10) que uma das suspeitas de intoxicação por metanol foi descartada após exa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/10/2025 às 10h13
Caso de Porto Alegre suspeito de intoxicação por metanol é descartado
-

A Secretaria Estadual da Saúde informou na manhã desta quarta-feira (9/10) que uma das suspeitas de intoxicação por metanol foi descartada após exames laboratoriais. Trata-se do homem de 23 anos residente em Porto Alegre. Com isso, o Rio Grande do Sul segue com um caso confirmado, dois em investigação (em Novo Hamburgo e Passo Fundo) e quatro descartados.

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação

  • Homem, 21 anos, de Novo Hamburgo
  • Mulher, 20 anos, de Passo Fundo

Descartados

  • Homem, 23 anos, de Porto Alegre
  • Homem, 45 anos, de Nova Santa Rita
  • Homem, 38 anos, de Porto Alegre
  • Homem, 84 anos, de Santa Maria

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

