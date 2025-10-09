Quinta, 09 de Outubro de 2025
Jovem de 20 anos é investigada por possível intoxicação por metanol em Passo Fundo

Secretaria Estadual de Saúde aguarda resultados de exames que devem confirmar ou descartar a contaminação até a manhã de sexta-feira

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Uirapuru
09/10/2025 às 08h31 Atualizada em 09/10/2025 às 08h51

(Foto: Divulgação)

Passo Fundo tem um caso suspeito de intoxicação por metanol. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta noite. Trata-se de uma mulher de 20 anos. A informação inicial, publicada pela comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, era que tratava-se de um homem. Porém, na manhã desta quinta-feira (9), a Uirapuru recebeu a confirmação de órgãos locais que trata-se de uma mulher. Ela bebeu whisky e posterior a isso deu entrada no Hospital São Vicente de Paulo-HSVP onde está internada. Os exames de conformação ou descarte da intoxicação foram realizados e o resultado é aguardado para até a manhã de sexta-feira( 10). A 6ª Coordenadoria Regional de Saúde de Passo Fundo acompanha o caso desde ontem (8).

Não está claro, porém, se ele ingeriu a bebida contaminada com metanol em Passo Fundo ou em outro local e até mesmo estado. Há um caso confirmado de intoxicação desta natureza no Rio Grande do Sul até o momento.

No total há três ocorrências sob investigação, sendo nos municípios de Novo Hamburgo, Porto Alegre e Passo Fundo, além de outros três casos descartado

 

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

 

Em investigação

Homem, 21 anos, de Novo Hamburgo
Homem, 23 anos, de Porto Alegre
Homem, 20 anos, de Passo Fundo

Descartados

Homem, 45 anos, de Nova Santa Rita
Homem, 38 anos, de Porto Alegre
Homem, 84 anos, de Santa Maria

 

 

 

 

