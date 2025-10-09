Jovem de 20 anos é investigada por possível intoxicação por metanol em Passo Fundo

Passo Fundo tem um caso suspeito de intoxicação por metanol. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta noite. Trata-se de uma mulher de 20 anos. A informação inicial, publicada pela comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, era que tratava-se de um homem. Porém, na manhã desta quinta-feira (9), a Uirapuru recebeu a confirmação de órgãos locais que trata-se de uma mulher. Ela bebeu whisky e posterior a isso deu entrada no Hospital São Vicente de Paulo-HSVP onde está internada. Os exames de conformação ou descarte da intoxicação foram realizados e o resultado é aguardado para até a manhã de sexta-feira( 10). A 6ª Coordenadoria Regional de Saúde de Passo Fundo acompanha o caso desde ontem (8).

Não está claro, porém, se ele ingeriu a bebida contaminada com metanol em Passo Fundo ou em outro local e até mesmo estado. Há um caso confirmado de intoxicação desta natureza no Rio Grande do Sul até o momento.

No total há três ocorrências sob investigação, sendo nos municípios de Novo Hamburgo, Porto Alegre e Passo Fundo, além de outros três casos descartado

Confirmado

Homem, 42 anos, de Porto Alegre: consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo (SP) no dia 26/9. Apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo. Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30/9, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação

Homem, 21 anos, de Novo Hamburgo

Homem, 23 anos, de Porto Alegre

Homem, 20 anos, de Passo Fundo

Descartados

Homem, 45 anos, de Nova Santa Rita

Homem, 38 anos, de Porto Alegre

Homem, 84 anos, de Santa Maria