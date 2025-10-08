Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado reduz em 39% o tempo médio de espera por consulta em reumatologia no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vem fortalecendo o acesso a consultas e procedimentos especializados em diversas áreas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/10/2025 às 11h28
Estado reduz em 39% o tempo médio de espera por consulta em reumatologia no Rio Grande do Sul
Uma das estratégias para redução envolve teleconsultorias que apoiam os profissionais da atenção primária na resolução de casos -Foto: Divulgação TelessaúdeRS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vem fortalecendo o acesso a consultas e procedimentos especializados em diversas áreas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como é o caso da reumatologia. Entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, a média do tempo de espera para consulta diminuiu de 56 dias para 34 dias, uma redução de 39%.

A redução é fruto da ampliação do trabalho de regulação ambulatorial realizado pela SES em parceria com o TelessaúdeRS, com impactos positivos em diversas especialidades. A ação integra o projeto RegulaSUS, ferramenta fundamental para otimizar fluxos assistenciais, garantir acesso oportuno e promover um SUS mais eficiente e resolutivo em todo o Estado.

Historicamente, o tempo na fila para consultas em reumatologia é relativamente longo. Por outro lado, boa parte dos problemas apresentados pelos pacientes podem ser resolvidos diretamente na atenção primária à saúde (APS). Por ser uma especialidade essencialmente clínica – que não depende de alta tecnologia para a maioria dos diagnósticos e dos tratamentos –, o acesso a um médico qualificado pode evitar agravamentos da doença e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

Foto: Reprodução/Secom RS
Foto: Reprodução/Secom RS

A atuação da SES, em parceria com o TelessaúdeRS, está garantindo cuidados precoces adequados aos pacientes. A estratégia combina análise de todos os casos encaminhados para a especialidade, priorização de consultas para aqueles considerados mais graves e teleconsultorias de apoio para os profissionais da APS. Com isso, muitos pacientes são acompanhados nos municípios onde moram, sem necessidade de deslocamento para centros de referência.

Texto: Ascom TelessaúdeRS e Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 43 minutos

Anvisa alerta para anúncios falsos sobre canetas emagrecedoras

Segundo a agência, anúncios oferecem medicamentos mais baratos

 -
Saúde Há 3 horas

SUS Gaúcho destina R$ 18 milhões para implantação de serviço de saúde mental comunitária em municípios do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio do SUS Gaúcho, ampliará, até o final de 2026, a política de saúde mental, auxiliando os municípios com um investiment...

 -
Saúde Há 3 horas

Rio Grande do Sul confirma primeiro caso de intoxicação por metanol em bebida consumida fora do Estado

A Secretaria da Saúde (SES) confirmou nesta quarta-feira (8/10) o primeiro caso de intoxicação por metanol no Estado após consumo de bebida alcoóli...
Saúde Há 14 horas

Lula sanciona MP que acelera atendimento de especialistas no SUS

Convertido em lei, programa Agora Tem Especialistas deve ser ampliado

 Durante o encontro, foram discutidas estratégias conjuntas para investigação, apreensão de produtos e orientação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 15 horas

Governo descarta caso de intoxicação por metanol no Estado e alinha procedimentos e ações

O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (7/10), que o paciente de 38 anos atendido no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre não ingeri...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.4 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Comissões vão debater bebida adulterada com metanol
Tecnologia Há 20 minutos

IA da Carefy contesta R$375 mil/milhão para planos de saúde
Câmara Há 20 minutos

CCJ aprova projeto que suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no STF
Senado Federal Há 20 minutos

Novas regras para uso de cartões corporativos do governo vão à Câmara
Senado Federal Há 20 minutos

Criação do programa Patrulha Maria da Penha vai à CCJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,19%
Euro
R$ 6,20 -0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 697,735,65 +0,69%
Ibovespa
141,815,66 pts 0.38%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias