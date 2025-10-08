Quarta, 08 de Outubro de 2025
SUS Gaúcho destina R$ 18 milhões para implantação de serviço de saúde mental comunitária em municípios do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio do SUS Gaúcho, ampliará, até o final de 2026, a política de saúde mental, auxiliando os municípios com um investiment...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/10/2025 às 11h28
SUS Gaúcho destina R$ 18 milhões para implantação de serviço de saúde mental comunitária em municípios do Rio Grande do Sul
-

O governo do Estado, por meio do SUS Gaúcho, ampliará, até o final de 2026, a política de saúde mental, auxiliando os municípios com um investimento de R$ 18 milhões no Programa Acompanha RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) da Secretaria da Saúde (SES), voltado à promoção da saúde mental, bem como à prevenção de agravos e à redução de internações hospitalares por transtornos mentais e comportamentais.

Inicialmente, o Acompanha RAPS previu habilitar dez equipes em 2025 e outras 20 em 2026. Com os recursos adicionais disponibilizados pelo SUS Gaúcho, foi possível contemplar um número maior de localidades e habilitar até 90 equipes multiprofissionais em municípios prioritários. A previsão é que 61 equipes sejam habilitadas ainda em 2025 e outras 29 em 2026.

As equipes serão formadas por três profissionais, que podem ser: psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros ou outros com formação ou experiência em saúde mental. Cada equipe receberá R$ 20 mil mensais para custeio do serviço.

“Com essa ação, o governo estadual busca ampliar o acesso à atenção psicossocial, promover ações coletivas de saúde mental e garantir uma navegação mais eficiente dos usuários pelo sistema de saúde”, destaca a titular da SES, Arita Bergmann.

Do total a ser investido pelo SUS Gaúcho, R$ 3,6 milhões serão repassados nos três últimos meses de 2025 e R$ 14,4 milhões ao longo de 2026. Os valores serão destinados diretamente aos municípios pela modalidade de transferência fundo a fundo. “Para o ano que vem, algumas equipes terão foco na saúde mental infanto-juvenil”, detalha a chefe de Divisão de Políticas Transversais do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Fernanda Mielke.

Fortalecimento da rede de atenção psicossocial nos municípios

O Acompanha RAPS prioriza a habilitação de equipes em municípios com vazio assistencial, altas taxas de suicídio, internações por transtornos mentais e comportamentais, judicialização de casos, bem como os que foram impactados por enchentes. A meta é fortalecer a rede de atenção psicossocial e garantir atendimento humanizado e próximo para a população.

Caseiros é um dos municípios habilitados. O secretário de Saúde da cidade, Maurício Pires, destaca que o impacto do programa vai muito além do aspecto financeiro. “A população em geral – e com a nossa não é diferente – tem apresentado, cada vez mais cedo, um sofrimento mental de origem multifatorial. Nós, enquanto municípios pequenos, naturalmente precisamos de auxílio, pois nossa demanda é desproporcional à população, ao território e ao financiamento”, explica.

“Nesse sentido, esperamos realizar um trabalho de excelência, não só ampliando a quantidade de atendimentos, mas também a resolutividade, além de melhorar a sensação de bem-estar pleno dos profissionais e da população em geral”, acrescenta Pires.

O município de Estação, no norte do Estado, foi o primeiro a ser habilitado, tendo iniciado os atendimentos em agosto. A equipe local atua com foco em ações comunitárias, grupos de promoção da saúde mental, interconsultas e apoio técnico à rede municipal. As outras 60 equipes previstas para 2025 devem entrar em funcionamento em outubro.

Os 61 municípios já contemplados pela iniciativa são:

  1. Água Santa
  2. Alecrim
  3. Amaral Ferrador
  4. Anta Gorda
  5. Araricá
  6. Arroio do Tigre
  7. Arvorezinha
  8. Barão de Cotegipe
  9. Barão do Triunfo
  10. Barra do Rio Azul
  11. Boa Vista do Buricá
  12. Candiota
  13. Capela de Santana
  14. Capitão
  15. Caraá
  16. Casca
  17. Caseiros
  18. Cerro Largo
  19. Chuvisca
  20. Coxilha
  21. Cristal
  22. Cruzaltense
  23. David Canabarro
  24. Dom Pedro de Alcântara
  25. Estação
  26. Fazenda Vilanova
  27. Gentil
  28. Hulha Negra
  29. Ijuí
  30. Itapuca
  31. Jóia
  32. Liberato Salzano
  33. Mampituba
  34. Maximiliano de Almeida
  35. Não-Me-Toque
  36. Nicolau Vergueiro
  37. Nova Boa Vista
  38. Nova Candelária
  39. Novo Xingu
  40. Palmares do Sul
  41. Pantano Grande
  42. Pareci Novo
  43. Parobé
  44. Pedro Osório
  45. Picada Café
  46. Porto Vera Cruz
  47. Putinga
  48. Quevedos
  49. Rio Grande
  50. Roca Sales
  51. Santa Maria do Herval
  52. Santa Vitória do Palmar
  53. Santo Cristo
  54. São Sepé
  55. São Valério do Sul
  56. Seberi
  57. Senador Salgado Filho
  58. Tunas
  59. Vanini
  60. Vespasiano Corrêa
  61. Vila Maria

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
