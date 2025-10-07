Terça, 07 de Outubro de 2025
Anvisa suspende venda de cosméticos capilares e produtos com ozônio

Agência alerta para riscos de uso de produtos sem registro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/10/2025 às 18h33

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento, venda, distribuição, fabricação, propaganda e uso de 69 cosméticos de uso capilar produzidos pela empresa Cosmoética . Resolução publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (6) estabeleceu as mesmas medidas de suspensão para o produto Truss Máscara Capilar Selante Blond , da Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos, e para diversos produtos à base de ozônio da marca Ozonteck .

De acordo com a agência, os produtos produzidos pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda não tinham registro da Anvisa, foram apenas notificados . A notificação é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco. O mesmo se aplica à máscara capilar da Truss, que precisa ter registro na Anvisa, mas foi apenas notificada .

Confira os produtos da Cosmoética que foram suspensos:

  • Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos)
  • Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)
  • Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)
  • Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)
  • Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)
  • Gloss Liss - Liberty Hair (todos)
  • Fusion Liss Orient Beauty (todos)
  • Progressiva Santore (todos)
  • Progressiva Megarepair Luna System (todos)
  • Creme Progressiva Luna System (todos)
  • Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)
  • Progressiva Glowme (todos)
  • Progressiva Diversi Hair (todos)
  • Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)
  • Progressiva Care (todos)
  • Progressiva JL Professional (todos)
  • Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)
  • Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)
  • Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)
  • Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)
  • Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)
  • High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)
  • Progressiva Perfect Liss (todos)
  • Selagem Chilena Ledebut (todos)
  • Prohibida Bravie (todos)
  • Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)
  • Liberadah Bravie (todos)
  • Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)
  • Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)
  • Educ Hair Edumi (todos)
  • Release Ledebut (todos)
  • Extreme Reduct Dona Lara (todos)
  • Hair Perfect Premium Tresaav (todos)
  • Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)
  • Liso de Milhões Beleza Rara (todos)
  • Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)
  • Liso Perfeito - SA Carrias (todos)
  • BTX Premium - Asaphepro (todos)
  • Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)
  • Botox Collagen BTX Karseell (todos)
  • Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)
  • Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)
  • Botox Blueberry Umecthair (todos)
  • Botox Queen Hair (todos)
  • Botox Violet Mask Ledebut (todos)
  • Botox Branco Perla Profissional (todos)
  • Botox Matizador Kalainne (todos)
  • Botox Matizador Rute Rezende (todos)
  • Botox XG Forest Hair (todos)
  • Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)
  • Alisamento Algas + (Selagem) (todos)
  • Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)
  • Selagem Perla Profissional (todos)
  • Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)
  • Selagem Algas Fino Cheiro (todos)
  • Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)
  • Selagem Kalainne (todos)
  • Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)
  • Gloss Selagem Umecthair (todos)
  • Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)
  • Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)
  • Selagem Kelsi Cosméticos (todos)
  • Selagem Orgânica Forest Hair (todos)
  • Selagem Gold - Ledebut (todos)
  • Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)
  • Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)
  • Selagem Extreme Kalainne (todos)
  • Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)
  • Máscara Realinhamento (todos)

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp


Ozônio

A ação de fiscalização atingiu também a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda, responsável pela marca Ozontec k. Os cosméticos à base de ozônio produzidos pela empresa devem ser recolhidos, e sua comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso, suspensos . A lista inclui oito linhas de produtos como sabonetes, creme dental, tônico capilar e condicionadores, de uso adulto e infantil.

De acordo a Anvisa, apesar de serem registrados como cosméticos, o fabricante alega que os itens têm atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto.

Confira os produtos da Ozonteck que foram suspensos:

  • Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos)
  • Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)
  • Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)
  • Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)
  • Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)
  • Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)
  • Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
  • Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)

Denúncias

O órgão reforça que produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. A agência não recomenda o uso de produtos irregulares e informa que denúncias podem ser feitas por meio da Ouvidoria da Anvisa ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
 © Rovena Rosa/Agência Brasil
 Reforma de 425 metros quadrados da unidade renovou toda a área física e promoveu adequações de acessibilidade e segurança -Foto: Ascom SES
 Elenize Aggio
Editorias
Blogs e colunas
Links
