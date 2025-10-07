Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

São Paulo faz campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

Todos os imunizantes do SUS estão disponíveis na ação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/10/2025 às 16h43
São Paulo faz campanha de multivacinação para crianças e adolescentes
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) começou nesta semana a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Entre as prioridades da SES-SP está o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo, mas o objetivo da campanha é atualizar o calendário vacinal do público-alvo com todas as vacinas disponíveis.

Até dia 31 de outubro, todos os imunizantes que constam no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis para a população. Também como parte da iniciativa, no sábado, dia 18 de outubro, postos de vacinação estarão abertos em todo o estado para aumentar a adesão de pais e responsáveis que não podem levar os pequenos durante a semana.

Para tirar dúvidas da população sobre a vacinação, o Governo de São Paulo criou o portal Vacina 100 Dúvidas . A ferramenta aborda as 100 perguntas mais frequentes nos buscadores da internet, como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e os perigos da falta de imunização.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Cobertura

A cobertura vacinal no ano passado apresentou um aumento em comparação com 2022. Três imunizantes superaram a meta vacinal no estado.

A BCG, que previne formas graves de tuberculose, subiu de 82,2% para 94,8% da cobertura, e as vacinas contra o rotavírus e a tríplice viral tiveram a cobertura, respectivamente, de 77,2% para 91,1% e 78,4% para 99,2%.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reforma de 425 metros quadrados da unidade renovou toda a área física e promoveu adequações de acessibilidade e segurança -Foto: Ascom SES
Saúde Há 1 hora

Governo inaugura centro de oftalmologia em hospital de Portão

Em solenidade realizada nesta terça-feira (7/10), o governo do Estado inaugurou a reforma e a ampliação do Centro de Oftalmologia da Fundação Hospi...
Saúde Há 3 horas

Morre terceira vítima intoxicada por metanol em São Paulo

Óbito foi confirmado pela prefeitura de São Bernardo

 Elenize Aggio
Saúde Há 3 horas

Life Genomics apoia encontro sobre câncer de próstata

Evento inédito trouxe médicos de centros de referência e discutiu avanços no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas

Auriculoterapia é responsável por 26% da expansão em 2025

 freepik
Saúde Há 6 horas

Roturas retinianas podem evoluir para descolamento de retina

As roturas retinianas, também chamadas de rupturas ou furos, representam um dos principais fatores de risco para o descolamento de retina

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
17° Sensação
3.86 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 57 segundos

Paim: governo instalou sala de situação para avaliar intoxicações por metanol
Economia Há 1 minuto

Brasileiros têm R$ 10,4 bilhões em valores esquecidos para resgatar
Economia Há 17 minutos

Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS
Saúde Há 17 minutos

São Paulo faz campanha de multivacinação para crianças e adolescentes
Câmara Há 31 minutos

Deixar de votar MP do IOF é perder R$ 35 bilhões na arrecadação do governo, diz líder do PT

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,70%
Euro
R$ 6,23 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 688,878,61 -2,82%
Ibovespa
141,455,98 pts -1.5%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias