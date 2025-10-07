Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Life Genomics apoia encontro sobre câncer de próstata

Evento inédito trouxe médicos de centros de referência e discutiu avanços no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/10/2025 às 13h53
Life Genomics apoia encontro sobre câncer de próstata
Elenize Aggio

A Life Genomics marcou presença como apoiadora do 1º Prostate Day – Encontro de Câncer de Próstata do Oeste do Paraná, realizado no dia 13 de setembro, em Cascavel – PR. Inédito na região, o evento teve como objetivo promover um espaço de atualização científica e integração entre especialistas de centros de referência, como Curitiba e São Paulo.

Elenize Aggio, gerente médica da Life Genomics, afirma que esse tipo de encontro fortalece a oncologia local, pois dissemina conhecimento de ponta para médicos do Oeste do Paraná, ampliando o acesso às práticas mais recentes no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. “Além disso, favorece o networking entre profissionais, estimulando parcerias e o desenvolvimento de linhas de cuidado mais integradas”, acrescenta.

Segundo a profissional, para a Life Genomics, apoiar eventos como o Prostate Day significa investir diretamente na educação médica continuada. “Entendemos que, sem atualização constante, é impossível oferecer medicina de precisão em sua plenitude. Por isso, estar presente nesses encontros reforça o compromisso em aproximar a genética da prática clínica, fomentando debates que geram impacto real na tomada de decisão dos oncologistas”, detalha.

A especialista também destaca a importância do evento para a construção de uma rede sólida de especialistas voltados ao avanço da oncologia. “A presença da Life Genomics, ao lado de médicos e lideranças científicas, demonstra como a ciência aliada à tecnologia genética pode transformar realidades, promovendo diagnósticos mais rápidos, tratamentos mais eficazes e uma nova perspectiva de cuidado centrada no paciente”, acrescenta. 

Cenário do câncer no Brasil

Segundo dados da publicação Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil, do Instituto Nacional de Câncer (INCA), divulgados no site Biblioteca Virtual em Saúde, o Brasil deve registrar mais de 700 mil novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025.

Ainda conforme pesquisas do INCA noticiadas na CNN, de 5% a 10% dos diagnósticos de câncer estão relacionados a fatores genéticos e hereditários. Nessas situações, a mutação é passada entre gerações e, quando detectada, aponta maior probabilidade de ocorrência da doença em uma família.

Uma das contribuições para o diagnóstico são os testes genéticos, como os oferecidos pela Life Genomics, que auxiliam médicos na identificação de mutações somáticas e germinativas.

“No câncer de próstata, esses achados orientam tanto a escolha de terapias-alvo quanto a avaliação de risco familiar. Dessa forma, o oncologista pode indicar terapias mais eficazes, evitar tratamentos ineficientes e ainda estender o cuidado para familiares em risco”, explica Elenize.

A gerente médica da Life Genomics ressalta que a integração das duas análises é essencial, pois permite uma visão completa: enquanto as mutações somáticas guiam o tratamento imediato, as germinativas ampliam a abordagem para prevenção familiar e rastreamento precoce.

“As análises somáticas identificam alterações adquiridas no tumor ao longo da vida e são fundamentais para definir opções terapêuticas personalizadas, como terapias-alvo ou imunoterapia. Já as germinativas avaliam mutações herdadas dos pais, presentes em todas as células. Elas têm impacto na prevenção, rastreamento e no aconselhamento genético de familiares”, informa.

A atuação da Life Genomics, conforme a especialista, contribui para expandir o acesso aos testes genéticos em diferentes regiões do país, com kits de coleta domiciliar, suporte científico especializado e integração com centros médicos. “Dessa forma, médicos de diversas localidades conseguem oferecer a seus pacientes uma medicina personalizada, antes restrita às grandes capitais”, reforça.

Agora, os próximos passos, segundo Elenize, são fortalecer a presença da marca em eventos médicos nacionais e regionais, ampliar o apoio à educação científica e disponibilizar novos materiais de atualização para médicos.

“A empresa também busca aumentar o acesso a soluções genéticas de ponta, integrando tecnologia, logística eficiente e suporte clínico, para que oncologistas possam oferecer a melhor medicina de precisão em qualquer parte do Brasil”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://lifegenomics.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 7 minutos

Morre terceira vítima intoxicada por metanol em São Paulo

Óbito foi confirmado pela prefeitura de São Bernardo

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas

Auriculoterapia é responsável por 26% da expansão em 2025

 freepik
Saúde Há 4 horas

Roturas retinianas podem evoluir para descolamento de retina

As roturas retinianas, também chamadas de rupturas ou furos, representam um dos principais fatores de risco para o descolamento de retina

 “Se estamos aqui hoje, é porque as pessoas se engajaram e transformaram essa ideia numa proposta sólida
Saúde Há 4 horas

Projeto do novo hospital estadual, que será sediado em Viamão, é discutido em audiência pública

O projeto do novo hospital estadual, que será sediado em Viamão, foi debatido em audiência pública na noite de segunda-feira (6/10), no auditório d...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero

Imunizante também reduz em 67% as lesões pré-cancerosas graves

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
17° Sensação
4.05 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Emissoras de rádio e TV devem exibir campanhas contra drogas, aprova CSP
Senado Federal Há 6 minutos

Aprovada criação do Mês da Segurança Aquática para prevenir afogamentos
Senado Federal Há 6 minutos

Crime organizado em condomínios populares é ‘epidemia’, diz ministro
Saúde Há 6 minutos

Morre terceira vítima intoxicada por metanol em São Paulo
Saúde Há 36 minutos

Life Genomics apoia encontro sobre câncer de próstata

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,68%
Euro
R$ 6,25 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 689,196,84 -2,76%
Ibovespa
141,124,81 pts -1.73%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias