Life Genomics apoia encontro sobre câncer de próstata

A Life Genomics marcou presença como apoiadora do 1º Prostate Day – Encontro de Câncer de Próstata do Oeste do Paraná, realizado no dia 13 de setembro, em Cascavel – PR. Inédito na região, o evento teve como objetivo promover um espaço de atualização científica e integração entre especialistas de centros de referência, como Curitiba e São Paulo.



Elenize Aggio, gerente médica da Life Genomics, afirma que esse tipo de encontro fortalece a oncologia local, pois dissemina conhecimento de ponta para médicos do Oeste do Paraná, ampliando o acesso às práticas mais recentes no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. “Além disso, favorece o networking entre profissionais, estimulando parcerias e o desenvolvimento de linhas de cuidado mais integradas”, acrescenta.



Segundo a profissional, para a Life Genomics, apoiar eventos como o Prostate Day significa investir diretamente na educação médica continuada. “Entendemos que, sem atualização constante, é impossível oferecer medicina de precisão em sua plenitude. Por isso, estar presente nesses encontros reforça o compromisso em aproximar a genética da prática clínica, fomentando debates que geram impacto real na tomada de decisão dos oncologistas”, detalha.



A especialista também destaca a importância do evento para a construção de uma rede sólida de especialistas voltados ao avanço da oncologia. “A presença da Life Genomics, ao lado de médicos e lideranças científicas, demonstra como a ciência aliada à tecnologia genética pode transformar realidades, promovendo diagnósticos mais rápidos, tratamentos mais eficazes e uma nova perspectiva de cuidado centrada no paciente”, acrescenta.

Cenário do câncer no Brasil



Segundo dados da publicação Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil, do Instituto Nacional de Câncer (INCA), divulgados no site Biblioteca Virtual em Saúde, o Brasil deve registrar mais de 700 mil novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025.



Ainda conforme pesquisas do INCA noticiadas na CNN, de 5% a 10% dos diagnósticos de câncer estão relacionados a fatores genéticos e hereditários. Nessas situações, a mutação é passada entre gerações e, quando detectada, aponta maior probabilidade de ocorrência da doença em uma família.



Uma das contribuições para o diagnóstico são os testes genéticos, como os oferecidos pela Life Genomics, que auxiliam médicos na identificação de mutações somáticas e germinativas.



“No câncer de próstata, esses achados orientam tanto a escolha de terapias-alvo quanto a avaliação de risco familiar. Dessa forma, o oncologista pode indicar terapias mais eficazes, evitar tratamentos ineficientes e ainda estender o cuidado para familiares em risco”, explica Elenize.



A gerente médica da Life Genomics ressalta que a integração das duas análises é essencial, pois permite uma visão completa: enquanto as mutações somáticas guiam o tratamento imediato, as germinativas ampliam a abordagem para prevenção familiar e rastreamento precoce.



“As análises somáticas identificam alterações adquiridas no tumor ao longo da vida e são fundamentais para definir opções terapêuticas personalizadas, como terapias-alvo ou imunoterapia. Já as germinativas avaliam mutações herdadas dos pais, presentes em todas as células. Elas têm impacto na prevenção, rastreamento e no aconselhamento genético de familiares”, informa.



A atuação da Life Genomics, conforme a especialista, contribui para expandir o acesso aos testes genéticos em diferentes regiões do país, com kits de coleta domiciliar, suporte científico especializado e integração com centros médicos. “Dessa forma, médicos de diversas localidades conseguem oferecer a seus pacientes uma medicina personalizada, antes restrita às grandes capitais”, reforça.



Agora, os próximos passos, segundo Elenize, são fortalecer a presença da marca em eventos médicos nacionais e regionais, ampliar o apoio à educação científica e disponibilizar novos materiais de atualização para médicos.



“A empresa também busca aumentar o acesso a soluções genéticas de ponta, integrando tecnologia, logística eficiente e suporte clínico, para que oncologistas possam oferecer a melhor medicina de precisão em qualquer parte do Brasil”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://lifegenomics.com.br/