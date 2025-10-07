Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Roturas retinianas podem evoluir para descolamento de retina

As roturas retinianas, também chamadas de rupturas ou furos, representam um dos principais fatores de risco para o descolamento de retina

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/10/2025 às 10h48
Roturas retinianas podem evoluir para descolamento de retina
freepik

rotura retiniana ocorre pelo descolamento do vítreo, que traciona a retina no ponto de maior aderência, rasgando-a. Esse problema é urgente, mas, com diagnóstico precoce e intervenção adequada, é possível proteger a visão.

De acordo com dados epidemiológicos, o descolamento regmatogênico atinge entre cinco a 20 casos por 100.000 pessoas-ano, e a presença de rotura aumenta significativamente esse risco. Fatores como miopia, cirurgia de catarata prévia, traumatismo ocular, degenerações retinianas e histórico familiar duplicam as chances de evolução para descolamento.

As roturas retinianas, também chamadas de rupturas ou furos, representam um dos principais fatores de risco para o descolamento de retina do tipo regmatogênico, condição que ocorre quando o humor vítreo líquido penetra no espaço sub-retiniano, levando à separação da retina sensorial do epitélio pigmentado. É o que explica a retinóloga Dra. Geraldine Ragot de Melo, que atua como médica assistente e orientadora no Hospital de Transplantes Dr. Euclides de Jesus Zerbini e completa:

  • Traumas oculares: pancadas ou acidentes podem romper a retina;
  • Alta miopia: olhos mais longos têm retina mais fina e vulnerável;
  • Doenças inflamatórias: uveíte ou toxoplasmose aumentam o risco;
  • Cirurgia prévia: como a de catarata, que altera a dinâmica ocular;
  • Diabetes: retinopatia diabética pode fragilizar a retina;
  • Pessoas acima de 50 anos ou com histórico familiar também devem ficar atentas.

“A identificação precoce de roturas retinianas em exames de fundo de olho dilatado é fundamental para evitar complicações graves”, alerta a retinóloga e completa: “Mesmo quando assintomáticas, as roturas exigem avaliação especializada e, muitas vezes, tratamento profilático com fotocoagulação a laser ou crioterapia para prevenir o avanço para descolamento”

“Sinais como flashes luminosos, aumento repentino de moscas volantes ou um “véu escuro” que obscurece parte do campo visual requerem avaliação oftalmológica imediata”, reforça a médica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
“Se estamos aqui hoje, é porque as pessoas se engajaram e transformaram essa ideia numa proposta sólida
Saúde Há 44 minutos

Projeto do novo hospital estadual, que será sediado em Viamão, é discutido em audiência pública

O projeto do novo hospital estadual, que será sediado em Viamão, foi debatido em audiência pública na noite de segunda-feira (6/10), no auditório d...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero

Imunizante também reduz em 67% as lesões pré-cancerosas graves
Saúde Há 14 horas

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas no estado

Grupo foi preso na cidade de Ferraz de Vasconcelos
Saúde Há 15 horas

País tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol

Duzentos casos estão em investigação

 Reunião da Secretaria da Saúde alinhou ações da pasta em relação ao assunto nesta segunda-feira (6/10) -Foto: Arthur Vargas/SES
Saúde Há 15 horas

Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol

O Centro de Informação Toxicológica (CIT), vinculado ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), passará a realizar, nos próximos dias, exame...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
15° Sensação
3 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Câmara dos Deputados debate aplicação da Lei da Alienação Parental; assista
Câmara Há 4 minutos

Comissões debatem denúncias sobre reavaliação pericial de pessoas com deficiência
Câmara Há 4 minutos

Comissão de Trabalho debate regulamentação de aplicativos de transporte de passageiros
Câmara Há 4 minutos

Câmara do Deputados debate aplicação da Lei da Alienação Parental; assista
LUTO LBV Há 11 minutos

Faleceu José de Paiva Netto aos 84 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,45%
Euro
R$ 6,22 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 696,806,20 -1,45%
Ibovespa
141,815,23 pts -1.25%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias