Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero

Imunizante também reduz em 67% as lesões pré-cancerosas graves

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/10/2025 às 08h03
Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Um estudo realizado entre 2019 e 2023, avaliou dados do Sistema Único de Saúde (SUS) de mais de 60 milhões de mulheres a cada ano, com idade de 20 a 24 anos, para analisar o impacto da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) no Brasil. A pesquisa envolveu cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com apoio da Royal Society e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),

Os resultados indicaram que tomar a vacina reduziu em 58% os casos de câncer do colo do útero e em 67% as lesões pré-cancerosas graves (NIC3).

Publicada pela revista The Lancet , a pesquisa indicou que o efeito da vacina foi consistente mesmo antes da idade indicada para o rastreamento (25 anos). De acordo com os pesquisadores, os resultados demonstram o potencial do imunizante como uma das estratégias mais eficazes de saúde pública para salvar vidas e reduzir desigualdades no acesso à saúde.

“O impacto observado no Brasil confirma que a vacinação contra o HPV é eficaz não apenas em países de alta renda, mas também em contextos com recursos limitados. Esse é um passo fundamental rumo à eliminação global do câncer do colo do útero”, destacam os autores do estudo. A análise foi conduzida pelos pesquisadores da Fiocruz Bahia, Thiago Cerqueira-Silva, Manoel Barral-Netto e Viviane Sampaio Boaventura.

Avanços

Desde 2014, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece a vacina contra o HPV gratuitamente pelo SUS. Em 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única, alinhado às evidências científicas mais recentes. Em 2025, novas diretrizes ampliaram a vacinação para adolescentes de 15 a 19 anos, além de grupos prioritários como usuários de PrEP, imunossuprimidos e pacientes com papilomatose respiratória recorrente.

O câncer do colo do útero ainda é o segundo mais comum entre mulheres brasileiras e representa uma das principais causas de mortalidade feminina . A vacinação é uma ferramenta decisiva para reduzir desigualdades em saúde e aproximar o Brasil da meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de eliminar a doença como problema de saúde pública.

Vacina

Estima-se que 50% a 70% das pessoas sexualmente ativas terão contato com o HPV em algum momento da vida. A vacina protege contra até 98% dos tipos oncogênicos mais perigosos.

Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de prevenir a infecção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS e é indicada para: meninas e meninos de 9 a 14 anos; mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos; vítimas de abuso sexual, imunocompetentes, de 15 a 45 anos (homens e mulheres) que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com o esquema incompleto.

Também podem ser imunizados, usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com o preconizado para a idade ou em situação especial); e pacientes portadores de Papilomatose Respiratória Recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade.

A vacina contra o HPV está disponível em unidades básicas de Saúde. A vacinação é gratuita. Os centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) disponibilizam a vacina para pessoas com HIV/Aids, transplantados e pacientes oncológicos de até 45 anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 11 horas

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas no estado

Grupo foi preso na cidade de Ferraz de Vasconcelos
Saúde Há 11 horas

País tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol

Duzentos casos estão em investigação

 Reunião da Secretaria da Saúde alinhou ações da pasta em relação ao assunto nesta segunda-feira (6/10) -Foto: Arthur Vargas/SES
Saúde Há 12 horas

Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol

O Centro de Informação Toxicológica (CIT), vinculado ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), passará a realizar, nos próximos dias, exame...
Saúde Há 13 horas

Metanol: Rio recebe primeiro lote de antídoto para tratar contaminação

Estado também iniciou compra de kits para pacientes intoxicados

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 15 horas

FECAM, SES e Cosems realizam I Simpósio de Prevenção e Controle do Câncer em Santa Catarina

Foto: Divulgação FecamSanta Catarina dá um passo importante na integração da rede de atenção oncológica. No dia 13 de outubro, segunda-feira, das 7...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
10° Sensação
2.87 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Violência Urbana Há 7 minutos

Motorista da Saúde é morto a facadas em casa de apoio no centro de Ijuí
Saúde Há 10 minutos

Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero
Economia Há 25 minutos

País crescerá 2,4% em 2025, acima da América Latina, diz Banco Mundial
Educação Há 8 horas

Escolas da Rede Estadual participam de formação sobre Planos de Contingência Escolares para Eventos Climáticos
Senado Federal Há 8 horas

CPMI: Carlos Viana afirma que depoente não consegue explicar enriquecimento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,01%
Euro
R$ 6,22 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 700,101,47 -0,53%
Ibovespa
143,608,08 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias