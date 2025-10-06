Terça, 07 de Outubro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

País tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol

Duzentos casos estão em investigação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/10/2025 às 20h57

O Ministério da Saúde anunciou que recebeu 217 notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Desse total, 17 casos foram confirmados e 200 estão em investigação.

O boletim mais recente com atualização dos casos foi divulgado pela pasta na noite desta segunda-feira (6).

São Paulo concentra a maioria dos casos: 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná teve dois casos confirmados e quatro estão em investigação.

Há outras investigações em 12 estados: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2).

Em relação às mortes, duas ocorreram em São Paulo e 12 seguem em investigação (um caso no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, um na Paraíba e um no Ceará).

Laboratórios

Em entrevista coletiva hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o governo federal pretende ajudar o estado de São Paulo para que tenha mais celeridade na confirmação dos casos de contaminação por metanol, por ingestão de bebidas alcoólicas.

Segundo o ministro, dois laboratórios serão referência para os exames: um na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e outro da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O ministro anunciou parceria formal com a Unicamp, que tem a estrutura do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), com capacidade para realizar cerca de 190 exames por dia.

“Esses exames podem, por exemplo, ajudar a resolver a dúvida sobre casos confirmados no Estado de São Paulo, que é onde se concentra, [onde há] uma brutal concentração dos casos”, disse o ministro.

A Unicamp pode, segundo o ministro, receber amostras de outros estados que eventualmente queiram usar a estrutura como referência para resolver a situação de caso confirmado ou não.

Apoio

Além da Unicamp, o ministro anunciou que a Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, também vai colocar um laboratório à disposição não só de São Paulo, mas de outros estados “com algum tipo de dificuldade para realizar o exame de detecção do metanol para confirmação ou não”.

Com o intuito de agilizar os diagnósticos, o ministro recomendou que os profissionais de saúde devem fazer a notificação de cada suspeita. “Não tem que esperar a confirmação do caso para começar o tratamento”.

Antídotos

No sábado (4), o ministério da Saúde anunciou a aquisição de mais 12 mil ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol para o estoque estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS) para os casos de intoxicação por metanol pelo consumo das bebidas alcoólicas adulteradas.

Em relação ao Fomepizol, o ministro disse que o produto deve chegar nesta semana. O antídoto vai ficar concentrado no centro de referência de cada Estado. “A gente está garantindo um grande estoque estratégico por precaução”.

Os dois antídotos (etanol e fomepizol), segundo o ministério da Saúde, podem ser utilizados na suspeita de intoxicação. O governo ainda acrescenta que a utilização dos medicamentos deve ser feita exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico.

A aquisição de 2,5 mil tratamentos do fomepizol foi viabilizada em parceria com o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) junto a um fabricante do Japão, que mantém estoques nos Estados Unidos.

Matéria ampliada às 20h20

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 3 horas

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas no estado

Grupo foi preso na cidade de Ferraz de Vasconcelos

 Reunião da Secretaria da Saúde alinhou ações da pasta em relação ao assunto nesta segunda-feira (6/10) -Foto: Arthur Vargas/SES
Saúde Há 4 horas

Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol

O Centro de Informação Toxicológica (CIT), vinculado ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), passará a realizar, nos próximos dias, exame...
Saúde Há 5 horas

Metanol: Rio recebe primeiro lote de antídoto para tratar contaminação

Estado também iniciou compra de kits para pacientes intoxicados

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

FECAM, SES e Cosems realizam I Simpósio de Prevenção e Controle do Câncer em Santa Catarina

Foto: Divulgação FecamSanta Catarina dá um passo importante na integração da rede de atenção oncológica. No dia 13 de outubro, segunda-feira, das 7...

 Durante o evento também foi anunciado o Programa Estadual de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 8 horas

Governador Eduardo Leite anuncia iniciativa para qualificar atendimento a mulheres com câncer de mama

O governador Eduardo Leite, em parceria com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), realizou na segunda-feira (6/10), no Palácio Piratini...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
14° Sensação
3.11 km/h Vento
87% Umidade
100% (2.93mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
21° 10°
Sexta
25° 11°
Sábado
31° 13°
Domingo
° °
Últimas notícias
Política Há 3 horas

CPMI do INSS: empresário responde a relator, mas se cala para comissão
Justiça Há 3 horas

Ex-governadores Cabral e Pezão são condenados em mais de R$ 4 bilhões
Saúde Há 3 horas

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas no estado
Senado Federal Há 3 horas

CPMI: relator pede a Cavalcanti explicação sobre fortuna acumulada em poucos anos
Política Há 3 horas

Governo de SP quer mudar forma de distribuir recursos para a educação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,01%
Euro
R$ 6,22 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 700,107,95 -0,52%
Ibovespa
143,608,08 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias