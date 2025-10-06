Terça, 07 de Outubro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Metanol: Rio recebe primeiro lote de antídoto para tratar contaminação

Estado também iniciou compra de kits para pacientes intoxicados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/10/2025 às 19h28

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), informou que recebeu nesta segunda-feira (6), a primeira remessa de etanol farmacêutico, enviada pelo Ministério da Saúde para tratamento de intoxicação por metanol.

A secretaria também informou que iniciou hoje a compra de kits do antídoto para acelerar o início do tratamento de pacientes intoxicados.

No momento, há um caso suspeito de um homem, morador de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, que segue monitorado pela SES-RJ e passa bem. O caso de uma moradora de Niterói, na região metropolitana, foi descartado como sendo intoxicação por metanol.

“Reforçamos a urgência de ter o antídoto no estado, porque o tempo é primordial para o sucesso do tratamento para a intoxicação. O nosso Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde monitora de perto as suspeitas registradas até o momento. Recomendamos à população evitar bebidas de procedência duvidosa”, alertou a secretária de Saúde, Claudia Mello.

Sintomas

As pessoas que apresentarem visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite após ingestão de álcool devem procurar a unidade de atendimento mais próxima de casa.

A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito. O Hospital Estadual Anchieta é referência no estado para receber e tratar esses pacientes.

As unidades de saúde estaduais foram orientadas sobre os sintomas compatíveis e o tratamento de possíveis contaminações por metanol.

Os municípios foram orientados a enviar as amostras para detecção ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), que fechou parceria para análise na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
