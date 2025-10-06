FECAM, SES e Cosems realizam I Simpósio de Prevenção e Controle do Câncer em Santa Catarina

Foto: Divulgação Fecam

Santa Catarina dá um passo importante na integração da rede de atenção oncológica. No dia 13 de outubro, segunda-feira, das 7h30 às 18h30, o Centro Serra Convention Center, em Lages, será palco do I Simpósio de Prevenção e Controle do Câncer em Santa Catarina, promovido pela Federação Catarinense de Municípios (FECAM) com apoio do COSEMS/SC e da Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC). O evento deve reunir cerca de 500 participantes entre gestores, profissionais e especialistas em saúde para discutir avanços, desafios e estratégias de enfrentamento ao câncer no estado.

Com foco na troca de experiências e na construção de soluções conjuntas, o simpósio vai abordar temas como o funcionamento da rede estadual de atenção oncológica, os impactos da legislação federal na oferta de tratamento e o papel dos municípios na prevenção e no diagnóstico precoce da doença.

Programação

7h30 – Credenciamento

8h30 – Abertura oficial

9h – Contexto da rede de atenção de Prevenção e Controle do Câncer em Santa Catarina

10h30 – Os impactos das leis federais nº 12.732/2012 e nº 13.896/2019 e da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer

12h15 – Intervalo para almoço

14h – Desafios para a garantia de diagnóstico e tratamento precoce: organização do acesso aos serviços de referência em oncologia em Santa Catarina

15h30 – Perspectivas de avanços na prevenção e controle do câncer em Santa Catarina e Brasil

17h30 – Mesa de encerramento

Mais do que um encontro técnico, o simpósio propõe o fortalecimento da articulação entre municípios e Estado para garantir acesso ágil ao diagnóstico e ao tratamento. A iniciativa reforça o compromisso da FECAM em apoiar políticas públicas voltadas à saúde e à qualidade de vida da população catarinense.

Inscrições gratuitas:sympla.com.br

Com informações: Assessoria Fecam