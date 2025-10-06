Segunda, 06 de Outubro de 2025
FECAM, SES e Cosems realizam I Simpósio de Prevenção e Controle do Câncer em Santa Catarina

06/10/2025 às 17h13
06/10/2025 às 17h13
Santa Catarina dá um passo importante na integração da rede de atenção oncológica. No dia 13 de outubro, segunda-feira, das 7h30 às 18h30, o Centro Serra Convention Center, em Lages, será palco do I Simpósio de Prevenção e Controle do Câncer em Santa Catarina, promovido pela Federação Catarinense de Municípios (FECAM) com apoio do COSEMS/SC e da Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC). O evento deve reunir cerca de 500 participantes entre gestores, profissionais e especialistas em saúde para discutir avanços, desafios e estratégias de enfrentamento ao câncer no estado.

Com foco na troca de experiências e na construção de soluções conjuntas, o simpósio vai abordar temas como o funcionamento da rede estadual de atenção oncológica, os impactos da legislação federal na oferta de tratamento e o papel dos municípios na prevenção e no diagnóstico precoce da doença.

Programação

7h30 – Credenciamento
8h30 – Abertura oficial
9h – Contexto da rede de atenção de Prevenção e Controle do Câncer em Santa Catarina
10h30 – Os impactos das leis federais nº 12.732/2012 e nº 13.896/2019 e da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer
12h15 – Intervalo para almoço
14h – Desafios para a garantia de diagnóstico e tratamento precoce: organização do acesso aos serviços de referência em oncologia em Santa Catarina
15h30 – Perspectivas de avanços na prevenção e controle do câncer em Santa Catarina e Brasil
17h30 – Mesa de encerramento

Mais do que um encontro técnico, o simpósio propõe o fortalecimento da articulação entre municípios e Estado para garantir acesso ágil ao diagnóstico e ao tratamento. A iniciativa reforça o compromisso da FECAM em apoiar políticas públicas voltadas à saúde e à qualidade de vida da população catarinense.

Inscrições gratuitas:sympla.com.br

Com informações: Assessoria Fecam

