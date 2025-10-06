Segunda, 06 de Outubro de 2025
Governador Eduardo Leite anuncia iniciativa para qualificar atendimento a mulheres com câncer de mama

O governador Eduardo Leite, em parceria com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), realizou na segunda-feira (6/10), no Palácio Piratini...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/10/2025 às 16h09
Governador Eduardo Leite anuncia iniciativa para qualificar atendimento a mulheres com câncer de mama
Durante o evento também foi anunciado o Programa Estadual de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite, em parceria com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), realizou na segunda-feira (6/10), no Palácio Piratini, o ato de abertura do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e à promoção de ações de prevenção. Também participaram da cerimônia a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e a presidente do Imama, Cintia Seben.

Durante o evento, Leite e Arita apresentaram um balanço dos investimentos estaduais voltados à saúde das mulheres e anunciaram o Programa Estadual de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama, uma nova iniciativa em parceria com o Imama. O programa tem como objetivo qualificar os serviços habilitados no SERMulher RS e capacitar as equipes de saúde que atuam em municípios com as maiores taxas de mortalidade por câncer de mama, garantindo um atendimento mais humanizado e um acompanhamento integral às mulheres diagnosticadas com a doença.

O governador Eduardo Leite destacou que o Outubro Rosa é um momento fundamental para reforçar a conscientização das mulheres sobre o cuidado com a saúde e para reconhecer o trabalho das instituições que se mobilizam pela causa. “O Outubro Rosa é um grande chamado à conscientização das mulheres para o cuidado com a sua saúde. É também uma oportunidade de reconhecer o esforço de tantas pessoas e instituições que se dedicam a essa causa. Por trás dos números e dados de saúde, há vidas que precisam ser valorizadas, e é com essa sensibilidade que devemos conduzir as nossas ações de gestão pública”, afirmou.

Leite disse que Outubro Rosa reforça o cuidado com a saúde da mulher e reconheceu trabalho das instituições que apoiam a causa -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Acesso ao atendimento especializado

Leite ressaltou também a importância da campanha do IPE Saúde, que pelo sexto ano consecutivo garante isenção da coparticipação em consultas ginecológicas e exames de detecção do câncer de mama, estimulando o diagnóstico precoce. O governador citou ainda o Programa SERMulher RS, que investe mais de R$ 30 milhões por ano em serviços contratualizados pelo Estado e tem nas navegadoras um papel essencial para o acolhimento e o acompanhamento das pacientes. Segundo Leite, o compromisso do governo é garantir acesso ao atendimento e ao cuidado integral, preservando vidas por meio da prevenção e do diagnóstico precoce. “A vitória das mulheres que superam o câncer é também a vitória de todo o povo gaúcho”, afirmou.

A secretária da Saúde reforçou que o diagnóstico precoce é determinante para salvar vidas e segue como uma das principais metas da pasta. “Ainda temos mais da metade dos casos de câncer de mama sendo identificados em estágios avançados, e é isso que queremos mudar. Estamos trabalhando para ampliar o acesso, qualificar os serviços e acolher as mulheres, garantindo que todas tenham um acompanhamento integral e humanizado, desde a atenção primária até o tratamento especializado”, afirmou AritaBergmann.

Arita destacou que governo do Estado tem desenvolvido diferentes estratégias por meio da SES para ampliar o diagnóstico precoce -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Para a presidente do Imama, Cíntia Seben, o Outubro Rosa é um momento de mobilização e esperança. “Precisamos chamar a atenção para o câncer de mama e reforçar a importância dos exames anuais, que podem salvar vidas. Estamos renovando nossa parceria com o Programa SERMulher RS e, juntos, temos percorrido diversas regiões do Estado, levando informação, acolhimento e atendimento a mulheres que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para acessar o cuidado de que precisam. Mais do que tudo, este é também um momento para celebrar a vida”, disse.

Programa Estadual de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama

A navegação de pacientes é uma abordagem de cuidado que visa a acompanhar a pessoa durante toda a jornada do câncer, desde o diagnóstico até o tratamento, coordenando exames, consultas e suporte, bem como eliminando barreiras que dificultem o acesso ao cuidado. Essa metodologia busca integrar os sistemas de saúde e melhorar a experiência do paciente, promovendo resultados clínicos mais eficazes e um tratamento mais humanizado e centrado nas necessidades do indivíduo.

“A navegação de pacientes é uma metodologia de cuidado que coloca a mulher no centro do processo, eliminando barreiras e garantindo um percurso mais ágil e acolhedor dentro da rede de saúde”, explicou a secretária da Saúde.

A iniciativa terá duração de 24 meses e prevê a realização de encontros formativos, ações de apoio e produção de materiais para consolidação da navegação de pacientes como metodologia de cuidado. A expectativa é que cerca de 300 profissionais de todo o Estado sejam qualificados.

Cíntia Seben ressaltou importância dos exames anuais e como a parceria está levando informação e acolhimento às mulheres gaúchas -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Importância do diagnóstico precoce

Entre 2020 e 2024, 51,6% dos novos casos de câncer de mama no RS foram identificados apenas nos estágios mais graves (3 e 4). O rastreamento organizado na atenção primária realiza o diagnóstico antes do agravamento do quadro, permitindo que as pacientes tenham a chance de receber tratamentos menos invasivos, com maiores chances de sucesso.

O governo do Estado tem desenvolvido diferentes estratégias por meio da Secretaria da Saúde (SES) para ampliar o diagnóstico precoce em todo o Estado. Em 2022, foi lançada uma ferramenta on-line que apresenta indicadores de cobertura, periodicidade e qualidade dos exames de mamografia, bem como das coletas para exames citopatológicos e da vacinação contra o HPV.

Por meio do Avançar Mais na Saúde (R$ 12,1 milhões) e da parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (R$ 2,6 milhões), foram adquiridos 17 novos mamógrafos digitais, essenciais para a detecção precoce do câncer de mama. Os novos equipamentos são mais seguros (utilizam menos radiação), disponibilizam imagens em alta resolução (que tornam os diagnósticos mais precisos), causam menos dor aos pacientes durante o exame e exigem menos tempo até a entrega dos resultados, agilizando o cuidado.

Programa de navegação de pacientes é abordagem de cuidado para acompanhar a pessoa durante toda a jornada de tratamento -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Programa SERMulher RS

Lançado em dezembro de 2024, o Programa SERMulher RS oferece atendimento ambulatorial especializado em linhas de cuidado da saúde da mulher como colo do útero, mama, endometriose/miomatose, infertilidade, planejamento reprodutivo e climatério. Além disso, os ambulatórios do SERMulher RS são referências de tratamento especializado para pessoas atendidas nas unidades básicas de saúde dos seus municípios e centros formadores para inserção de dispositivos (como o DIU, por exemplo), técnicas de coleta de exame citopatológico, entre outros.

Essa é a primeira vez que o Estado tem um programa exclusivo para essa linha de cuidado. Hoje, dos 20 locais com serviços a serem implantados no Estado, 18 já estão habilitados, com investimento total, em 2025, de R$ 34 milhões. O SERMulher de Erechim, inaugurado nesta semana, irá atender pacientes dos 33 municípios da Região de Saúde da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Para Erechim, a SES está repassando R$ 200 mil, em parcela única, para habilitar o serviço, e a equipe irá contar com um custeio mensal de R$ 125 mil para manter o serviço.

O SERMulher no RS

Serviçospor mês Total
Consultas médicas1402.800
Consultas por equipe multiprofissional2164.320
Estimativa de exames e procedimentos64512.900


Diferencial importante do SERMulher RS

O serviço dispõe de profissional para navegação das usuárias, a fim de auxiliar para que as mulheres sejam atendidas nos serviços adequados em tempo oportuno. Os profissionais navegadores acompanham as mulheres por todo o período do atendimento, desde o agendamento até o encaminhamento oportuno para outros serviços, quando necessário.

Texto: Ascom SES e Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

